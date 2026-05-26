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«No se ha batido el récord»: a Bruno Fernandes le dicen que su «21.ª asistencia» no cuenta, mientras el exjefe de la PGMOL reacciona ante el gol histórico del Manchester United
Hackett cuestiona este hito histórico
Bruno Fernandes estaba a punto de ser coronado como el nuevo rey de las asistencias tras alcanzar 21 esta temporada en el Amex Stadium. Sin embargo, el exdirector de la PGMOL, Keith Hackett, aseguró que la última asistencia del jugador del Manchester United no debería contar.
Loexpresó en redes: «No es asistencia, así que no hay récord».
Sus palabras reabrieron el debate sobre los criterios para otorgar asistencias en la máxima categoría inglesa, sobre todo cuando está en juego un récord histórico.
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Fernandes supera a Henry y a De Bruyne
Antes de la polémica, el internacional portugués era aclamado por superar a dos de las mayores figuras creativas de la competición: con 21 asistencias, superó el récord de 20 que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
El récord llegó con un córner suyo que Patrick Dorgu cabeceó a la red. Aunque el Comité de Goles Dudosos avaló la asistencia, críticos como Hackett sostienen que el remate, tras golpear el travesaño y rebotar en el portero Bart Verbruggen, no debería contar. Además, el capitán del United se llevó el premio al Mejor Creador de Juego de la Temporada de la Premier League.
El capitán sigue siendo humilde
«Pienso en ello, pues hablamos de Kevin y Thierry, dos de los mejores jugadores que ha visto la Premier League en mucho tiempo», dijo Fernandes al referirse a la posibilidad de batir el récord.
«Tener la oportunidad de estar ahí arriba junto a sus nombres —solo en esta categoría, sin hablar de todo lo demás que han hecho en la Premier League— es muy bueno, y estoy muy orgulloso de ello».
El centrocampista suele desviar los elogios hacia sus compañeros, pues reconoce que sus estadísticas dependen de la capacidad goleadora del equipo. Tras un partido anterior, declaró: «Estoy muy agradecido de ver su reacción más que la mía porque quería que Bryan [Mbeumo] celebrara su gol. No quería que todo girara en torno a mí porque, al fin y al cabo, marcar el gol es lo más importante en el fútbol».
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¿Qué le depara el futuro a Bruno?
Mientras los expertos debaten su récord, Fernandes se prepara para un verano intenso. El mediocampista del Manchester United se centrará ahora en la selección portuguesa, que se prepara para el Mundial. Su futuro en el club parece asegurado: los informes indican que está cerca de ampliar su contrato, que vence en 2027.
Pese al debate sobre su 21.ª asistencia, cierra la temporada con nueve goles y múltiples premios individuales.