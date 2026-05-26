Bruno Fernandes estaba a punto de ser coronado como el nuevo rey de las asistencias tras alcanzar 21 esta temporada en el Amex Stadium. Sin embargo, el exdirector de la PGMOL, Keith Hackett, aseguró que la última asistencia del jugador del Manchester United no debería contar.

Loexpresó en redes: «No es asistencia, así que no hay récord».

Sus palabras reabrieron el debate sobre los criterios para otorgar asistencias en la máxima categoría inglesa, sobre todo cuando está en juego un récord histórico.