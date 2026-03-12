«No sé cómo se pronuncia su nombre»: la superestrella del Real Madrid, surgida casi de la nada, desespera al Manchester City y bate un récord de 30 años

Poco después de ese partido amistoso, Arbeloa ascendió a Pitarch al equipo sub-19 y le dio sus primeras oportunidades en la Youth League. El verano pasado, cuando Arbeloa fue ascendido a entrenador del segundo equipo (Castilla), se llevó directamente a Pitarch y lo convirtió en titular en la tercera división española. «Siempre quiere el balón, lo mantiene bajo presión y busca constantemente la mejor solución», destacó Arbeloa sobre las cualidades más destacadas de Pitarch. «Hace los contactos adecuados, se mueve bien y se ofrece».

Como centrocampista del Castilla, Pitarch acumuló una valiosa experiencia en el fútbol adulto durante la primera mitad de la temporada. El predecesor de Arbeloa, Xabi Alonso, incluyó al jugador de la selección española juvenil —que, por cierto, también podría jugar con Marruecos debido a sus raíces— en su plantilla de vez en cuando, pero aún no le había dejado jugar. Arbeloa lo hizo por primera vez hace unas semanas contra el Benfica, a lo que siguió otra breve aparición en el partido de vuelta contra los portugueses a principios de marzo en la Liga contra el Getafe (0-1) y, finalmente, el debut de Pitarch en el once inicial.

Por supuesto, el joven también se benefició de los actuales problemas de lesiones del Real Madrid en el centro del campo: Jude Bellingham y Dani Ceballos han estado de baja en las últimas semanas y, más recientemente, Eduardo Camavinga también ha tenido que abandonar por problemas dentales. Este último volvió a estar disponible contra el City, pero Arbeloa volvió a confiar en Pitarch, al que sustituyó en el minuto 76.

Arbeloa no ve al adolescente como un simple suplente, sino que quiere darle minutos cuando la situación del equipo se haya normalizado. Cuando se le preguntó si Pitarch era el presente y el futuro del Real Madrid, el entrenador respondió de forma concisa: «Sí».

Con su actuación contra el City, Pitarch ha reafirmado el respaldo que recibe y ha planteado una pregunta interesante: ¿tiene el Real Madrid en sus filas al nuevo estratega del centro del campo que, tras las marchas de Toni Kroos (que retirará en 2024) y Luka Modric (que fichará por el Milan en 2025), debería llegar con retraso? Por supuesto, aún es demasiado pronto para responder a esta pregunta de forma concluyente. Pero fue notable que Pitarch eclipsara a Rodri, la estrella mundial que, según se dice, el Real Madrid quiere fichar a toda costa para el centro del campo, en un duelo directo.