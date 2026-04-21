«No quiero seguir enfadado con él»: Endrick habla de su relación con Paulo Fonseca tras las críticas del técnico del Lyon

Endrick recordó su talento el domingo: lideró la victoria 2-1 del Lyon sobre el París Saint-Germain. El joven de 19 años, cedido por el Real Madrid, necesitó seis minutos para silenciar el Parc des Princes con un remate de primera que encaminó un triunfo clave en la lucha por la Liga de Campeones.

Fue su cuarto tanto en la Ligue 1, una respuesta oportuna a las críticas por su bajo rendimiento. Tras el partido, el foco se puso en su relación con el técnico Fonseca, quien lleva semanas pidiéndole más.