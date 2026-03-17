«No puedo callarme esto»: Neymar se pronuncia tras su última exclusión de la selección brasileña; el «triste» jugador del Santos envía un mensaje claro a Carlo Ancelotti

El sueño de un romántico regreso a la selección se ha pospuesto para el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil. A pesar de su resurgimiento en el Santos, donde recientemente sumó dos goles y una asistencia en dos partidos, el jugador de 34 años fue la ausencia más destacada en la última convocatoria de la Seleção.

Ancelotti ha dejado claro que la reputación por sí sola no garantiza un billete de avión. El técnico italiano está dando prioridad a la intensidad física a la hora de configurar la plantilla, lo que sugiere que el veterano delantero aún tiene importantes obstáculos que superar antes de que se pueda confiar en él de nuevo en la escena mundial.

«¿Por qué no lo he convocado esta vez? Porque no está al 100 % y necesito jugadores que estén al 100 %», explicó el entrenador. «Por lo tanto, Neymar debe seguir entrenando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniéndose en buena forma física».