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«No puedo callarme esto»: Neymar se pronuncia tras su última exclusión de la selección brasileña; el «triste» jugador del Santos envía un mensaje claro a Carlo Ancelotti
Ancelotti se mantiene firme en cuanto a la forma física
El sueño de un romántico regreso a la selección se ha pospuesto para el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil. A pesar de su resurgimiento en el Santos, donde recientemente sumó dos goles y una asistencia en dos partidos, el jugador de 34 años fue la ausencia más destacada en la última convocatoria de la Seleção.
Ancelotti ha dejado claro que la reputación por sí sola no garantiza un billete de avión. El técnico italiano está dando prioridad a la intensidad física a la hora de configurar la plantilla, lo que sugiere que el veterano delantero aún tiene importantes obstáculos que superar antes de que se pueda confiar en él de nuevo en la escena mundial.
«¿Por qué no lo he convocado esta vez? Porque no está al 100 % y necesito jugadores que estén al 100 %», explicó el entrenador. «Por lo tanto, Neymar debe seguir entrenando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniéndose en buena forma física».
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Neymar rompe su silencio
Es evidente que esta exclusión ha afectado emocionalmente al exdelantero del Barcelona y del París Saint-Germain. En declaraciones realizadas durante un evento de la Kings League Brasil, Neymar admitió que no haber sido convocado por la selección nacional es una realidad difícil de aceptar, sobre todo porque siente que va por buen camino.
«Voy a hablar aquí, porque no puedo callarme», declaró Neymar a Mad House, según Foot Mercato. «Obviamente, estoy decepcionado y triste por no haber sido convocado. Pero sigo concentrado, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Vamos a alcanzar nuestro objetivo. Todavía queda la convocatoria definitiva».
La lucha por una plaza en el Mundial
Neymar es plenamente consciente de que su puesto en el futuro de Brasil ya no está asegurado. Aunque sigue deseando con todas sus fuerzas llevar a su país a su sexto título mundial, ha admitido públicamente que la decisión final recae exclusivamente en el cuerpo técnico.
«Por supuesto, mi deseo es volver a la selección nacional, jugar en el Mundial, pero eso no depende de mí», dijo Neymar. «Eso lo decide el cuerpo técnico y, por supuesto, esté yo allí o no, siempre apoyaré a la selección nacional».
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El camino hacia la redención
El tiempo se agota para que Neymar consiga que Ancelotti cambie de opinión antes de que se dé a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial el 19 de mayo. Por el momento, sigue teniendo dificultades para recuperar su mejor nivel y liderar al Santos esta temporada. El Santos ocupa actualmente el puesto 14.º en la clasificación de la Serie A brasileña, tras haber ganado solo uno de sus seis partidos disputados hasta la fecha. Su próximo rival es el Internacional, y Neymar espera poder tener un gran impacto en su club.
Mientras tanto, Brasil se enfrentará a Francia y Croacia en partidos amistosos sin Neymar durante su concentración internacional de marzo.
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