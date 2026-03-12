«¡No puede ir allí!» - La leyenda del Liverpool ruega a Caoimhin Kelleher que no fiche por el Chelsea en medio de la crisis de porteros del equipo azul, al tiempo que insinúa que podría producirse un increíble regreso a los Reds

En cuanto al interés mostrado por Stamford Bridge, Aldridge se mostró tajante en que Kelleher debería evitar el traspaso, especialmente después de haber firmado un contrato de cinco años con el Brentford en junio de 2025. «¿El Chelsea? No puede ir allí. Ha hecho sus pinitos en el Liverpool y ahora está aprendiendo en un equipo que lo está haciendo muy bien», advirtió.

Aldridge cree que la trayectoria del irlandés está lejos de haber terminado y sugiere que su edad es una gran ventaja. «Pase lo que pase, podría fichar por un gran club en el futuro, sin duda. Además, sigue siendo relativamente joven para ser portero, no lo olvidemos».