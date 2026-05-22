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«No preguntes por los motivos»: Pep Guardiola confirma que deja el Manchester City, pero el legendario entrenador asumirá un nuevo cargo con los propietarios del club
Se confirma la salida de Pep
Guardiola ha anunciado su marcha del City, poniendo fin a diez años que han transformado el fútbol inglés. Desde su llegada en 2016, el ex técnico del Barcelona y el Bayern ha guiado al club a una era dorada con 20 títulos. Su último partido será el domingo ante el Aston Villa, su encuentro 593 al frente del equipo.
Al anunciar su marcha, Guardiola se despidió con emoción: «Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: “Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido”.
Hemos vivido momentos inolvidables. No pregunten por qué me voy: simplemente siento que es el momento. Nada es eterno; si lo fuera, seguiría aquí. Pero quedarán el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor por mi Manchester City».
Guardiola reflexiona sobre su vínculo con Manchester
El español afirmó que Mánchester ha influido mucho en él y en sus equipos. Guardiola agradeció al club y a la afición su apoyo en momentos difíciles, como el fallecimiento de su madre durante la pandemia de COVID-19.
«Esta es una ciudad forjada con trabajo y esfuerzo», reconoció. «Se nota en el color de los ladrillos, en la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, en las fábricas, los Pankhurst, los sindicatos y la música. La Revolución Industrial transformó el mundo, y yo lo entendí, y mis equipos también.
«Trabajamos, sufrimos y luchamos a nuestra manera. El esfuerzo tiene muchas caras: los viajes a Bournemouth tras perder la Premier, los viajes a Estambul... y siempre estabais ahí».
Recordad cuando perdí a mi madre por COVID; el club y la ciudad me ayudaron a superarlo. Mi familia, Khaldoon, todos estuvisteis ahí. Ahora, al despedirme, sed felices: Oasis ha vuelto. Señoras y señores, gracias por confiar en mí, por animarme, por quererme. Os quiero a todos».
Se pone fin a una era decisiva en el ámbito directivo
Guardiola deja el cargo como el entrenador con más tiempo en el banquillo del club y uno de los más influyentes en la historia del fútbol inglés. Su equipo de la temporada 2017-18, los «Centuriones», fue el primero de la Premier League en alcanzar 100 puntos en una sola campaña.
Deja el banquillo, pero seguirá vinculado al City Football Group como embajador global y asesor técnico.
- AFP
El City se prepara para la vida tras la marcha de Guardiola
El City se prepara para su primer cambio de entrenador en una década. Según los informes, Enzo Maresca, quien dejó el Chelsea este año tras negociar con el club inglés, sucederá a Guardiola.
Aunque Guardiola seguirá vinculado al City Football Group, pronto se verá cómo el club mantiene su dominio nacional y busca nuevos éxitos en Europa tras la marcha de uno de los mejores entrenadores de la historia.