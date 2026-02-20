«¡No podría importarme menos!» - Pep Guardiola reacciona ante los rumores de que el Arsenal podría perder el título de la Premier League, mientras el Manchester City busca sacar provecho del último tropiezo de los Gunners ante el Wolverhampton

Guardiola declaró en rueda de prensa el viernes: «Doce partidos son muchos. Solo me preocupa el Newcastle. No me preocupa la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal hasta que llegue. Ahora es el Newcastle, descansar y después el Leeds. No sé qué va a pasar en estos doce partidos. No he hablado ni un segundo de eso con mis jugadores.

Ayer y anteayer solo hablábamos del Newcastle, del Newcastle, del Newcastle. No hablé de la clasificación ni de la tabla. No me importa lo más mínimo. Son 12 partidos. Hazme esta pregunta cuando queden dos o tres partidos y te responderé, pero 12 partidos son una eternidad. Esa es la única verdad que tengo.

Tenían nueve puntos [de ventaja] porque nosotros teníamos un partido menos. Cuando todos tengan los mismos partidos, y después tendremos las diferencias. Van a pasar muchas cosas hasta el final de la temporada. El 70 % de los jugadores son nuevos, por lo que no tienen experiencia en este tipo de situaciones. La experiencia es ganar mañana».