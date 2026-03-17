La noche fue de mal en peor para el Chelsea, ya que Chalobah tuvo que ser retirado en camilla por una lesión en los últimos compases del partido, cuando los locales ya habían agotado sus cinco cambios. La salida del defensa obligó a los Blues a afrontar los últimos minutos con 10 hombres, lo que se sumó a la derrota en el marcador en una decepcionante noche europea.

Tras el pitido final, Rosenior reveló el diagnóstico preliminar del departamento médico. «Trevoh, acabo de preguntar al equipo médico. Tiene un esguince de tobillo grave, así que rezo para que no sea nada demasiado serio porque no podemos perder a otro defensa», explicó el entrenador.

La baja de Chalobah es especialmente dolorosa, dado que el Chelsea ya contaba con dos laterales derechos menos —Reece James y Malo Gust— para este partido.