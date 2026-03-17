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«No podemos perder a otro defensa»: Liam Rosenior teme que Trevoh Chalobah haya sufrido una lesión «grave», tras ser retirado en camilla durante el partido del Chelsea contra el PSG
Preocupación por la lesión de Chalobah
La noche fue de mal en peor para el Chelsea, ya que Chalobah tuvo que ser retirado en camilla por una lesión en los últimos compases del partido, cuando los locales ya habían agotado sus cinco cambios. La salida del defensa obligó a los Blues a afrontar los últimos minutos con 10 hombres, lo que se sumó a la derrota en el marcador en una decepcionante noche europea.
Tras el pitido final, Rosenior reveló el diagnóstico preliminar del departamento médico. «Trevoh, acabo de preguntar al equipo médico. Tiene un esguince de tobillo grave, así que rezo para que no sea nada demasiado serio porque no podemos perder a otro defensa», explicó el entrenador.
La baja de Chalobah es especialmente dolorosa, dado que el Chelsea ya contaba con dos laterales derechos menos —Reece James y Malo Gust— para este partido.
- AFP
Una derrota histórica en el Bridge
La derrota por 3-0 del martes dejó el marcador global en 8-2, lo que supone la mayor derrota por diferencia de goles en la historia del club en las fases eliminatorias de la competición. El PSG se mostró letal desde el principio, con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu que acallaron al público local.
Rosenior lamentó la falta de contundencia en comparación con sus rivales franceses. «Una noche difícil. Sabíamos que era una tarea complicada y que empezaríamos el partido como lo hicimos. Teníamos el balón en el último tercio del campo. A este nivel no se pueden cometer errores. Teníamos el balón en su área y Barcola marcó desde 25 metros por la escuadra. Su confianza crece», dijo Rosenior.
Las apuestas arriesgadas salen mal
Ante una lista de lesionados cada vez más larga, Rosenior optó por alinear una defensa improvisada con Mamadou Sarr como lateral derecho, una decisión que no dio los frutos esperados, ya que los errores individuales permitieron al PSG tomar el control del partido. El entrenador defendió su decisión de confiar en los jóvenes, pero admitió que el gol tempranero supuso un golpe psicológico y que Sarr fue sustituido en el descanso.
El técnico del Chelsea señaló: «Mamadou es un jugador muy bueno, pero echábamos en falta a nuestros dos laterales derechos titulares. Hay momentos en los que tienes que sacar a los jugadores y confiar en ellos. Eso nos dejó sin fuerzas».
- AFP
La atención se centra ahora en la supervivencia a nivel nacional
Ahora que su andadura europea ha llegado a su fin, el Chelsea debe volver a centrarse en la Premier League mientras se prepara para visitar un campo que siempre le ha resultado complicado, donde se enfrentará al Everton en el Hill Dickinson Stadium el sábado.
La posible ausencia de Chalobah deja la zaga mermada en un momento en el que se necesita desesperadamente consistencia para evitar un colapso total de la temporada.
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