«No podemos ocultarlo»: José Mourinho habla claro sobre el interés del Real Madrid

Por ahora no hay oferta oficial del club ni han comenzado las conversaciones. Mourinho asegura que la próxima semana habrá novedades y que la decisión podría llegar pronto.

El técnico de 63 años es el principal favorito para ocupar el banquillo madridista, donde Álvaro Arbeloa, tras los discretos resultados, probablemente no continúe tras el verano.

Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, se informa que su fichaje ya es un hecho. Desde hace días se especula con su regreso al club donde ya entrenó. “The Special One” tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros en su contrato con el Benfica, vigente hasta 2027.

Además de Mourinho, se barajó a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, y a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart.