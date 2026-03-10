AFP
«No penséis en las consecuencias»: Pep Guardiola advierte a las estrellas del Manchester City que «sean ustedes mismos» antes del enfrentamiento contra el Real Madrid en la Champions League
Guardiola exige identidad por encima de resultados
Todas las miradas se dirigen al Santiago Bernabéu, donde el City y el Madrid se preparan para enfrentarse en un partido de ida de octavos de final con mucho en juego. Aunque el City llega al partido con nueve victorias y dos empates en sus últimos 11 encuentros, Guardiola ha expresado su preocupación por los riesgos que conlleva un escenario tan importante, haciendo hincapié en la presión psicológica que supone enfrentarse al club más exitoso de la competición en su propio feudo.
Durante su rueda de prensa previa al partido, Guardiola instó a sus jugadores a mantenerse fieles a su estilo a pesar de la presión.
«Intentemos ser nosotros mismos. Intentad enfrentaros al rival y no penséis mucho en las consecuencias», dijo Guardiola a los periodistas. «Si quedamos eliminados, felicitemos al Madrid, pero al menos seamos nosotros mismos. Esa es siempre mi preocupación en los grandes escenarios de marzo y abril. A veces no es posible porque el rival es claro o no puedes imponer lo que quieres, pero al menos hay que intentarlo. Jugad mejor que el rival».
Además, señaló los matices tácticos que a menudo deciden estos enfrentamientos de élite: «Hay muchos factores. Hoy en día, las jugadas a balón parado son un arma increíble, especialmente en la Premier League. Pero hay que jugar mejor que el rival. A veces no se juega mucho y se pasa, pero yo siempre intento decir que está bien».
Aprovechando las cicatrices continentales del pasado
La obsesión de Guardiola por «ser nosotros mismos» proviene de la sensación que ha tenido a lo largo de su carrera de que sus equipos no siempre han alcanzado su verdadero potencial en los momentos de mayor presión. Al reflexionar sobre sus etapas en el Barcelona y el Bayern de Múnich, así como sobre su paso por Manchester, admitió sentir una persistente insatisfacción por cómo sus equipos han gestionado históricamente la presión de las eliminatorias de la Liga de Campeones.
«Es difícil llegar el primer año y ganarla, pero en ese equipo sufrieron experiencias y vivencias en el pasado que ayudan a madurar», explicó el técnico del City. «Perder aquí en los últimos minutos o quedar eliminados contra el Tottenham [en 2019], muchas veces cuando fuimos superiores y quedamos eliminados, es algo que hay que vivir. Pero ahora tenemos muchos jugadores que no jugaron eso y tenemos que ver cómo reaccionamos. Y no es fácil porque mi sensación aquí, desde que era entrenador del Barcelona, nunca sentí en el Bayern de Múnich y en el Manchester City que fuéramos quienes se suponía que debíamos ser. Esa fue siempre mi sensación. En Anfield, con Jurgen (Klopp) jugando en la Champions League».
La evolución de una nueva plantilla del City
Si bien el triunfo de 2023 en Estambul demostró que el City podía «arrastrarse hasta la meta» incluso cuando no jugaba a su máximo nivel, la actual versión del equipo es diferente. Tras la marcha de muchos de los ganadores del triplete, Guardiola trabaja ahora con un grupo más joven y, en ocasiones, inconsistente, que ha perdido puntos ante equipos como el Nottingham Forest y el Brighton esta temporada, pero que sigue firme en la lucha por cuatro trofeos.
El Madrid, en mala forma debido a las lesiones
A pesar de las inconsistencias internas, este equipo del City ha demostrado una notable capacidad para encontrar la manera de ganar, habiendo saboreado ya la victoria tanto en el Bernabéu como en Anfield esta temporada.
El Madrid, por su parte, ha sufrido un pequeño tropiezo en las últimas semanas bajo la dirección del nuevo entrenador Álvaro Arbeloa. Las derrotas ante Osasuna y Getafe en La Liga le han hecho caer cuatro puntos por detrás del Barcelona en la lucha por el título. La situación se ha visto agravada por la incorporación de Álvaro Carreras a una lista de lesionados que ya incluye a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão.
