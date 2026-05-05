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«No nos rendiremos», advierte Jeremy Doku al Arsenal, pese a que el Manchester City queda a cinco puntos en la lucha por la Premier
Doku salva un punto, pero el City pierde terreno
Las aspiraciones del City de ganar la Premier League sufrieron un golpe el lunes al empatar 3-3 con el Everton.
A pesar del frustrante resultado en el Hill Dickinson Stadium, Doku brilló con dos goles, incluido el empate en los últimos minutos que evitó una derrota aún más dolorosa.
El empate deja al Arsenal de Mikel Arteta con cinco puntos de ventaja, cerca de acabar con 20 años sin título liguero. Pese a ello, Doku insiste en que la lucha continúa y que el City tiene la garra necesaria para pelear en la recta final.
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Resistencia ante la ventaja del Arsenal
Tras el empate, Doku admitió su decepción y retó al equipo londinense.
«Duele, claro», afirmó. «Sabemos lo importante que es ganar estos partidos; no nos rendimos. Quedan varios encuentros y lucharemos hasta el final».
Sus dos goles fueron lo más destacado de una noche que evidenció las debilidades defensivas del City, aunque confía en que la mentalidad del grupo marcará la diferencia. Concluyó: «Estamos decepcionados, pero esto no ha terminado y no nos rendiremos».
A los hombres de Guardiola les espera un calendario agotador
El camino hacia la remontada es difícil: el City tiene un calendario muy apretado. El equipo de Pep Guardiola debe jugar cinco partidos en solo 16 días para cerrar la temporada, empezando este sábado en casa contra el Brentford en el Etihad Stadium. Esta seguidilla pondrá a prueba la profundidad de la plantilla en su lucha por varios títulos.
«Hay muchos partidos, tenemos un calendario apretado y vamos a mirar hacia adelante», señaló Doku al hablar de los próximos retos.
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La caza de dos trofeos sigue siendo la prioridad
Más allá de la Premier League, el City sigue en liza por la FA Cup, con una final contra el Chelsea prevista para el 16 de mayo. Doku destacó que la experiencia del equipo en situaciones de gran presión será fundamental para su recuperación. «Seguimos en dos competiciones y tenemos una final por delante. Nos recuperaremos bien. Mentalmente todos hemos vivido esto; estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Lo importante es recargar energías”, explicó el extremo.