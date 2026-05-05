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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«No nos rendiremos», advierte Jeremy Doku al Arsenal, pese a que el Manchester City queda a cinco puntos en la lucha por la Premier

J. Doku
Arsenal
Manchester City
Premier League

Jeremy Doku advirtió al Arsenal: el Manchester City no renunciará al título de la Premier League pese al revés sufrido. El extremo belga salvó al equipo de Pep Guardiola en el empate del lunes ante el Everton, pero el resultado complicó al campeón en las últimas semanas de la temporada.

  • Doku salva un punto, pero el City pierde terreno

    Las aspiraciones del City de ganar la Premier League sufrieron un golpe el lunes al empatar 3-3 con el Everton.

    A pesar del frustrante resultado en el Hill Dickinson Stadium, Doku brilló con dos goles, incluido el empate en los últimos minutos que evitó una derrota aún más dolorosa.

    El empate deja al Arsenal de Mikel Arteta con cinco puntos de ventaja, cerca de acabar con 20 años sin título liguero. Pese a ello, Doku insiste en que la lucha continúa y que el City tiene la garra necesaria para pelear en la recta final.

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  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resistencia ante la ventaja del Arsenal

    Tras el empate, Doku admitió su decepción y retó al equipo londinense.

    «Duele, claro», afirmó. «Sabemos lo importante que es ganar estos partidos; no nos rendimos. Quedan varios encuentros y lucharemos hasta el final».

    Sus dos goles fueron lo más destacado de una noche que evidenció las debilidades defensivas del City, aunque confía en que la mentalidad del grupo marcará la diferencia. Concluyó: «Estamos decepcionados, pero esto no ha terminado y no nos rendiremos».

  • A los hombres de Guardiola les espera un calendario agotador

    El camino hacia la remontada es difícil: el City tiene un calendario muy apretado. El equipo de Pep Guardiola debe jugar cinco partidos en solo 16 días para cerrar la temporada, empezando este sábado en casa contra el Brentford en el Etihad Stadium. Esta seguidilla pondrá a prueba la profundidad de la plantilla en su lucha por varios títulos.

    «Hay muchos partidos, tenemos un calendario apretado y vamos a mirar hacia adelante», señaló Doku al hablar de los próximos retos.


  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La caza de dos trofeos sigue siendo la prioridad

    Más allá de la Premier League, el City sigue en liza por la FA Cup, con una final contra el Chelsea prevista para el 16 de mayo. Doku destacó que la experiencia del equipo en situaciones de gran presión será fundamental para su recuperación. «Seguimos en dos competiciones y tenemos una final por delante. Nos recuperaremos bien. Mentalmente todos hemos vivido esto; estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Lo importante es recargar energías”, explicó el extremo.

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