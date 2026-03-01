Getty Images Sport
«No me sentía muy bien», explica Lamine Yamal por qué vuelve a sonreír en el Barcelona tras marcar su primer hat-trick contra el Villarreal
La joven promesa del Barcelona bate otro récord
Yamal marcó dos goles en la primera parte y otro tras el descanso, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar su primer hat-trick en la primera división española (con 18 años y 230 días) en el siglo XXI. Esta hazaña también le convirtió en el primer jugador de su edad en marcar un triplete en la máxima categoría del fútbol español desde 1967, lo que consolidó aún más su estatus como uno de los talentos de élite del fútbol mundial. Solo dos jugadores han marcado un hat-trick a una edad más temprana, aunque hay que remontarse casi 100 años para encontrarlos: José Iraragorri, con 17 años y 337 días en 1930, y Pablo Pombo, con 18 años y 200 días en 1934.
Las cifras de la temporada de Yamal siguen siendo asombrosas, incluso con su reconocido bajón de forma. Su triplete contra el Submarino Amarillo elevó su cuenta goleadora de la temporada a 18 tantos en 34 partidos en todas las competiciones. Sorprendentemente, esto ya iguala su total de goles de la temporada anterior, logrado en 21 partidos menos. Su hito también lo ha colocado en los libros de historia junto a leyendas de hace casi un siglo, ya que solo dos jugadores han logrado un hat-trick en La Liga a una edad más temprana.
Yamal habla abiertamente sobre sus recientes dificultades y cómo ha encontrado el ritmo
En declaraciones a Movistar tras la victoria, el extremo habló abiertamente sobre las dificultades personales y físicas que le han impedido disfrutar del juego durante la actual campaña. «No me sentía muy bien [a principios de temporada]», declaró Yamal a Movistar. «Tenía un problema [en la ingle] y, en general, no estaba contento. Era una mezcla de muchas cosas. Se notaba». Llevo una semana sintiéndome mucho mejor. Ahora sonrío cuando juego, cosa que no hacía desde hacía tiempo, y soy feliz en el campo. Estoy marcando más goles. A los 16 años, la gente ya quiere que marques 100 goles y es difícil. ... Yo también quiero marcar más, pero no siempre es posible».
Hansi Flick identifica obstáculos tácticos
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ofreció su opinión sobre por qué su joven estrella podría haber perdido la alegría a principios de año. Cuando se le preguntó sobre los problemas que han impedido a Yamal disfrutar del fútbol esta temporada, el entrenador del Barça, Hansi Flick, señaló un cambio en la forma en que los defensas le marcan.
«A veces, el rival juega con dos o tres jugadores contra él», dijo Flick. «Se notaba que a veces le faltaba confianza, la dinámica para esta situación de uno contra uno. Estoy contento por lo de hoy, tiene que darle confianza, y cuando disfruta jugando, es perfecto para él y también para nosotros».
Una montaña que escalar en la Copa del Rey
La victoria supone un importante impulso para el Barcelona, que se coloca cuatro puntos por delante de su rival, el Real Madrid, en lo más alto de la clasificación de la liga, antes del partido de los blancos contra el Getafe. Sin embargo, las celebraciones serán efímeras, ya que los blaugranas se preparan para una difícil tarea en la Copa del Rey. El equipo de Flick debe remontar un enorme déficit de 4-0 contra el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales. El entrenador cree que un Yamal en racha es la clave para cualquier posible «remontada» el martes por la noche.
Al hablar del próximo enfrentamiento y de la influencia de Yamal, Flick elogió el impacto de su extremo. «Creo que todo el mundo ha visto su actuación hoy», añadió. «El primer [gol] que necesitaba para entrar en el partido y lo que pasó después fue excepcional. Lamine a este nivel es fantástico para nosotros. Lo necesitamos a este nivel el martes. Eso es lo que quiero ver».
