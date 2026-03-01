Yamal marcó dos goles en la primera parte y otro tras el descanso, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar su primer hat-trick en la primera división española (con 18 años y 230 días) en el siglo XXI. Esta hazaña también le convirtió en el primer jugador de su edad en marcar un triplete en la máxima categoría del fútbol español desde 1967, lo que consolidó aún más su estatus como uno de los talentos de élite del fútbol mundial. Solo dos jugadores han marcado un hat-trick a una edad más temprana, aunque hay que remontarse casi 100 años para encontrarlos: José Iraragorri, con 17 años y 337 días en 1930, y Pablo Pombo, con 18 años y 200 días en 1934.

Las cifras de la temporada de Yamal siguen siendo asombrosas, incluso con su reconocido bajón de forma. Su triplete contra el Submarino Amarillo elevó su cuenta goleadora de la temporada a 18 tantos en 34 partidos en todas las competiciones. Sorprendentemente, esto ya iguala su total de goles de la temporada anterior, logrado en 21 partidos menos. Su hito también lo ha colocado en los libros de historia junto a leyendas de hace casi un siglo, ya que solo dos jugadores han logrado un hat-trick en La Liga a una edad más temprana.