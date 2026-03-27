«No me habría imaginado que algo así fuera posible»: Jürgen Klopp rompe su silencio tras la marcha de Mohamed Salah del Liverpool

«De dónde vino, lo que ha pasado y lo que nos ha dado... es increíble. Cuando trabajas con él, el panorama general es sencillamente absurdo, unas cifras incomparables», dijo Klopp, aludiendo a los numerosos récords de Salah, que, entre otras cosas, es el máximo goleador del LFC en la Premier League. «Quizá dentro de diez años estemos aquí sentados y quizá Ekitike bata su récord, pero va a ser difícil».

Cuando Salah fichó por el Anfield procedente del AS Roma por 42 millones de euros en 2017, dos años después de que Klopp asumiera el cargo, ni siquiera el exitoso entrenador esperaba que se convirtiera en el tercer máximo goleador de la historia del Liverpool. «Fue una alegría, un reto, un trabajo duro por ambas partes y un resultado increíble», explicó el director de fútbol global de Red Bull, y destacó: «No habría podido imaginar que algo así fuera posible: las cifras que puede presumir, los logros, algunos de los cuales seguramente seguirán siendo insuperables».

Klopp, que ganó con Salah, entre otros títulos, una liga y la Liga de Campeones, añadió: «Ya echo la vista atrás y me cuesta creer cómo fue posible algo así. Los goles que ha marcado, la regularidad que ha demostrado, la voluntad y la ambición de seguir creciendo».