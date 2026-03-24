«¡No me gusta!» - El agente de Benjamin Sesko desata su ira por la etiqueta de «super suplente» del delantero del Manchester United

En declaraciones a Arena Sport, el agente de Sesko, Basanovic, se apresuró a desmentir la idea de que su cliente sea simplemente un jugador de impacto. Argumentó que las estadísticas ofrecen una visión mucho más amplia de las contribuciones del delantero de lo que sugieren los medios de comunicación.

«Si me preguntas por ese apodo [“super-suplente”], no me gusta», dijo Basanovic. «Me gusta mucho más “superdelantero”. Creo que Benjamin es un superdelantero. Ha sido titular en 13 partidos este año y ha salido desde el banquillo en otros 13. Ha marcado la mitad de sus goles cuando ha sido titular y la otra mitad cuando ha salido desde el banquillo. ¡Podemos ver que es un delantero completo y que Benjamin es alguien que se merece el nombre de ‘superdelantero’!».