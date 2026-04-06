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«No lo ha tenido fácil»: Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, responde a las críticas hacia Kylian Mbappé
Hay que recuperarse de la derrota en Mallorca
Los preparativos para el partido de ida han girado en torno al papel de Mbappé como eje central de la estrategia ofensiva del Madrid. El campeón del Mundial pasó apuros en la derrota por 2-1 del Madrid ante el Mallorca en La Liga el fin de semana, en la que formó pareja en la delantera con Brahim Díaz.
Arbeloa señaló: «Está claro que Mbappé tiene cualidades diferentes a las de Brahim, así que tendremos que jugar de otra manera. Pero estoy encantado de contar con jugadores tan excepcionales a nuestra disposición. Mbappé vino aquí para jugar este tipo de partidos. Tenemos suerte de tener a todo el mundo disponible y no tener una plantilla con diez u once jugadores de baja».
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«Mbappé sabe perfectamente cómo es el Madrid»
El entrenador del Madrid no tardó en desmentir las críticas que aún se le lanzaban a Mbappé, destacando la ambición del jugador por defender los colores del gigante español. Arbeloa sugirió que las voces externas ignoran los importantes retos personales a los que se enfrentaba el delantero, como lidiar con la presión de las altas expectativas de la afición y los medios de comunicación.
Añadió: «Lo único que me importa es lo que yo pienso, y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en el lugar de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid. Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid; siempre ha soñado con jugar aquí. No le ha resultado fácil llegar hasta aquí».
La historia llama a la realeza europea
Este partido de cuartos de final enfrenta a los dos equipos más laureados de la competición: el Real Madrid y el Bayern suman entre ambos 557 victorias y porcentajes de victorias casi idénticos. Aunque los blancos se mantienen invictos en sus últimos nueve enfrentamientos contra los alemanes, se enfrentan a un Bayern que promedia 3,2 goles por partido bajo la dirección de Vincent Kompany, su mejor promedio goleador en la Liga de Campeones desde 1973.
En cuanto a la magnitud del enfrentamiento, Arbeloa declaró: «Un Real Madrid que siempre ha plantado cara a los grandes rivales. El Bayern está cuajando una temporada excepcional. Sabemos lo mucho que nos exigirán sobre el terreno de juego. Nuestra historia con el Bayern siempre es especial. El Bernabéu está listo para otra gran noche de Champions League».
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El Bernabéu se prepara para un duelo de gigantes
El partido de ida, que se disputará en Madrid el 7 de abril, supondrá una prueba definitiva de la evolución táctica de Arbeloa, especialmente a la hora de frenar a Harry Kane, quien ha marcado 29 goles en 34 partidos de la Liga de Campeones desde que fichó por el Bayern. Tras el primer enfrentamiento en el Bernabéu, la eliminatoria se decidirá ocho días después en el Allianz Arena, donde la histórica trayectoria del Madrid en cuartos de final, que ha batido todos los récords, se someterá a la prueba definitiva.