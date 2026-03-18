«¡No lo entiendo!» La estrella del HSV, relegada al banquillo, arremete contra el entrenador Merlin Polzin en una entrevista explosiva

Tampoco acepta el argumento de que, como delantero clásico de área, ya no encaja en el sistema que Polzin prefiere en el HSV. «No, no lo entiendo del todo. Por supuesto, cada entrenador tiene su propia filosofía de juego. Y, de hecho, muchas veces les ha ido bien sin mí. En principio, soy consciente de que hay partidos en los que se requieren otras cualidades. Por otro lado, en los tres partidos en los que fui titular, también pude demostrar claramente que puedo ayudar al equipo con mi perfil de jugador», aclaró Glatzel, y añadió de manera elocuente: «¡No estoy fuera porque haya jugado mal!»

Aunque con la entrevista no quería «avivar el fuego ni ponerme por encima del equipo», sino «simplemente desahogarme un poco y posicionarme». «Lo más importante» para él es ahora mantener la categoría con el HSV. Sin embargo, ya no se muestra optimista respecto a su situación: «Es bastante improbable que todo vuelva a dar un giro de 180 grados para mí».

Aunque Glatzel se refirió a su contrato vigente hasta 2027, también dejó claro que se despedirá del HSV en verano, tras cinco años, si su situación no cambia. «No quiero volver a vivir bajo ningún concepto una situación como la que he tenido en los últimos nueve meses. Eso lo tengo claro».