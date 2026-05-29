«No les importa»: André Onana explica por qué quiere dejar el Manchester United en verano, pues sus «errores» complican la redención de los Red Devils

Ha recuperado la confianza tras una productiva etapa en el Trabzonspor, donde ganó la Copa de Turquía 2025-26. Onana volverá a Old Trafford este verano al terminar su cesión.

A sus 30 años, edad aún joven para un portero, su futuro en Inglaterra parece limitado. El United pagó 43 millones de libras (58 millones de dólares) por él en 2023, cuando llegó del Inter de Milán.

Aun con la FA Cup en 2024, no convenció ni a cuerpo técnico ni a la afición en dos cursos como titular. Así, en septiembre de 2025 se optó por buscar una alternativa más segura: Senne Lammens.