'No le importa' - Joan Laporta es criticado por la decisión 'oportunista' de convocar elecciones presidenciales del Barcelona antes del final de la temporada
Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo a mediados de marzo.
Hay cierta flexibilidad sobre cuándo se pueden llevar a cabo las elecciones y podría haber elegido cualquier fecha entre mediados de marzo y mediados de junio. Sin embargo, Laporta ha optado por celebrar las elecciones en el período más temprano posible, lo que significa que se llevarán a cabo el 15 de marzo de este año mientras el equipo aún compite en varias competiciones, incluida la ronda de 16 de la Champions League.
"La Junta Directiva ha acordado convocar elecciones para la presidencia del club el domingo 15 de marzo de 2026", decía un comunicado en el sitio web oficial del club a principios de esta semana.
"En los próximos días, y de acuerdo con los plazos establecidos en los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria oficial, incluidas las fechas y todos los detalles del proceso electoral."
Laporta se postula para la reelección, mientras que Víctor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubí han anunciado su intención de postularse. Sin embargo, el actual presidente del Barcelona ha sido criticado por sus rivales por convocar las elecciones antes de que la campaña llegue a su fin.
A Laporta 'no le importa' el momento de las elecciones
Hablando con la publicación española SPORT, Ciria dijo: "Ya habíamos planeado que Laporta iba a aprovechar cualquier momento oportunista para convocar las elecciones. Entendemos que los estatutos lo preveían, pero lo normal era hacerlo con la temporada terminada y con los diferentes equipos luchando por los títulos no vistos en este ruido."
Se ha rumoreado que Laporta decidió convocar las elecciones para la ventana más temprana posible, ya que el apoyo para el de 63 años actualmente está en su punto más alto. Barcelona lidera La Liga, recientemente venció a sus rivales Real Madrid en la final de la Supercopa de España, y se espera que asegure un puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones cuando reciban al Copenhague en el Spotify Camp Nou la próxima semana.
"Es obvio que estas elecciones se convocan cuando a Laporta le conviene," añadió Víctor Fort. "No le importa celebrar elecciones en medio de un partido de la Champions League. Pero ya lo esperábamos, no estamos sorprendidos. Estamos preparados. Estas son elecciones muy importantes para el futuro del Barca. Empieza el momento de devolver el Barca a los socios.
"Por supuesto, si el 15 de marzo finalmente coincide con un partido contra el Sevilla, exigimos que ese día el partido sea exclusivamente para los socios y que las entradas estén al costo mínimo. Hay que fomentar la participación y no se puede discriminar a quienes no tienen abonos."
Laporta defiende la decisión de la fecha
Otro candidato presidencial, Vilajoana, dijo sobre la decisión de Laporta: "Mi equipo y yo hemos estado trabajando durante algún tiempo, por lo que estamos listos cuando llegue el momento.
"Me gustaría que las elecciones fueran lo más participativas posible, para que los socios puedan escuchar y comparar tantas propuestas como sea posible, y para que el club ofrezca todas las oportunidades para que los socios tengan toda la información que necesitan para decidir y elegir a la persona que consideren el mejor presidente para el Barça."
Sin embargo, para que sus nombres finalmente estén en la papeleta, los candidatos necesitan obtener 2,321 firmas de miembros del club Barcelona que respalden su candidatura.
Laporta, sin embargo, defendió su decisión de convocar elecciones a mediados de marzo, afirmando que la fecha era la "más adecuada a nivel deportivo e institucional". Laporta debe ahora renunciar a su cargo en febrero antes de las elecciones, con un comité de gestión encargado de supervisar el funcionamiento de las operaciones diarias.
Barcelona se recuperó tras la derrota ante La Real.
Barcelona siguió su derrota 2-1 ante la Real Sociedad el fin de semana pasado con una victoria de 4-2 sobre el Slavia de Praga en la Liga de Campeones a mitad de semana. La derrota en Anoeta significa que la ventaja del Blaugrana en la cima de La Liga se ha reducido a solo un punto.
Y aunque siguen fuera de los puestos automáticos en la Liga de Campeones, están empatados con 13 puntos junto a Paris Saint-Germain, Newcastle y Chelsea en sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente. El próximo reto para el Barcelona es la visita al Real Oviedo en La Liga el domingo.