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Thomas Hindle

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«No le corresponde a la FIFA venderlo»: la jugada de poder de 20 mil millones de dólares de Gianni Infantino con el Mundial pone en venta el alma del fútbol y hace que resistirse sea demasiado caro

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La iniciativa de Gianni Infantino de vender participaciones en los derechos comerciales de la FIFA forma parte de una tendencia desalentadora que está despojando al deporte profesional de su alma.

A principios de esta semana, Gianni Infantino se enfadó un poco.

En una publicación de Instagram de 15 diapositivas, el presidente de la FIFA respondió a todas las críticas al Mundial de 2026. Era, en la práctica, una lista de sus logros, acompañada, de forma muy intencionada, de contraargumentos a todas y cada una de las quejas previas al torneo. Sonaba a vuelta de honor de un presidente de la FIFA que sabía que prácticamente había clavado el aterrizaje con un Mundial en Norteamérica.

Pero también suponía, en cierto modo, una ruptura con su forma de ser. Infantino siempre ha sido frío, tranquilo y sereno. Predica, no discute. Explica, no se defiende. Se sube a los escenarios, con la cabeza rapada, traje ajustado y zapatillas blancas relucientes, y se desliza hacia su jerga de TED Talk y LinkedIn: "Esto es lo que el sportswashing me enseñó sobre las ventas B2B" (o algo así).

Esa publicación, sin embargo, pareció revelar algo más: un presidente indignado y arrogante, ansioso por acaparar su parte del foco. Ahora, Infantino ha ido un paso más allá. Su plan de crear una empresa independiente para las principales competiciones de la FIFA y luego "vender" participaciones a inversores privados ha provocado indignación entre aficionados, clubes y federaciones de fútbol por igual. Para los críticos, Infantino va ahora a por el alma del fútbol.

Sin embargo, el plan de Infantino no debería sorprender en absoluto, tanto por el hombre como por la organización.

Sí, esto es un ataque. Sí, esto es inauténtico. Sí, esto es alarmante. Pero el plan de Infantino también es indicativo de una tendencia más amplia en el deporte que lleva años gestándose. El alma de todo esto prácticamente ha desaparecido. Infantino y la FIFA solo intentan asestar el golpe de gracia final.

  • gianni infantinogetty

    La FIFA mueve ficha

    Primero, el panorama.

    En línea con la mayor parte de los negocios de la FIFA en estos tiempos, todo esto se remonta al dinero. El organismo rector del fútbol ganó dinero con el Mundial, y mucho. Se espera que la FIFA genere alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos a lo largo de su ciclo 2023-26, casi el doble del total de los cuatro años anteriores. Todo en la preparación del torneo parecía orientado a maximizar el beneficio: la venta de entradas, los anuncios para las pausas de hidratación, los acuerdos de hospitalidad de alto perfil, la celebración del inmensamente controvertido Mundial de Clubes como una angustiosa prueba de concepto. Existe un enorme potencial de beneficio en este deporte. La FIFA no es estúpida, siempre lo ha sabido. Pero ahora está moviendo ficha.

    Y esa tendencia ha continuado aquí con el plan de Infantino. El martes por la mañana se informó por primera vez de que Infantino, sin informar a ninguna de las principales federaciones del fútbol, había ideado un plan para beneficiarse enormemente de los cuantiosos ingresos que generan las competiciones insignia de la FIFA. Planea crear una nueva empresa, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que consolide las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA, incluidos los derechos de retransmisión, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias y la organización de eventos. Según se informa, la FIFA calcula que la FFE tendrá un valor de alrededor de 20.000 millones de dólares. Mantendrá la participación mayoritaria, mientras que la FIFA afirma que conservará el control exclusivo sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas.

    La parte preocupante es lo que sucede después. La FIFA planea recaudar hasta 4.200 millones de dólares vendiendo participaciones minoritarias, sin control, de hasta un 20 por ciento de la FFE. Si el plan se aprueba, cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA podría acceder a hasta 20 millones de dólares en financiación inmediata, además de otros 20 millones de dólares en fondos de desarrollo FIFA Forward durante el ciclo 2027-30. Eso forma parte de un paquete valorado en más de 10.000 millones de dólares hasta 2038. Los inversores privados, sin duda, tendrán un interés directo en el rendimiento comercial de las principales competiciones de la FIFA, y en cuándo se disputan. La FIFA, sin embargo, insiste en que mantendrá el control de todas las decisiones futbolísticas. Ah, y según se informa, las federaciones de fútbol tienen hasta el 19 de septiembre para dar su visto bueno, de lo contrario recibirán un paquete de financiación menor, supuestamente de alrededor de 10 millones de dólares durante el próximo ciclo. La FIFA necesita el apoyo de al menos 106 asociaciones, además de la aprobación del Consejo de la FIFA, para remodelar el panorama del fútbol mundial.

    ¿Ha quedado todo claro? Bien.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    «No le corresponde a la FIFA venderlo»

    La indignación fue inmediata. La UEFA publicó un comunicado de tono muy duro para condenar la propuesta antes incluso de que la FIFA pudiera anunciarla oficialmente.

    «Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma extremadamente en serio. También debería hacerlo cada federación nacional de fútbol. También debería hacerlo cada parte interesada: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos los que se preocupan por el futuro del juego. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente con una transparencia nula sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es de la FIFA para venderlo», decía.

    Después, salió a la luz que la FIFA básicamente está intentando sacar esto adelante lo más rápido posible. Ofreció un pago único de hasta 20 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2027, junto con hasta 20 millones de dólares en financiación para el desarrollo de FIFA Forward durante el ciclo 2027-30. La UEFA respondió con otro comunicado airado.

    «La UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego de la manera correcta».

    Vale la pena admitir, a estas alturas, que resulta gracioso que la UEFA sea ahora la parte buena después de ampliar y comercializar repetidamente la Champions League. Pero la Superliga no fue cosa suya: la UEFA se opuso desde el principio.

    La FA inglesa, la Federación Alemana de Fútbol y numerosos grupos de aficionados han condenado la medida o han expresado una seria preocupación. El expresidente de la FIFA Sepp Blatter, que difícilmente es el ejemplo brillante de un hombre con brújula moral, dijo en redes sociales que «nadie tiene derecho a vender nuestro juego». Puede que Blatter sea un mensajero profundamente cuestionado, pero al menos ama el fútbol.

    Sin embargo, quizá no sorprenda, la reacción en otros lugares ha sido algo dispar. El presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trunda, apoyó públicamente la idea, aunque no se espera que la federación debata formalmente su postura hasta agosto. La CONCACAF, de la que, de forma destacada, U.S. Soccer es miembro, expresó su preocupación por la falta de transparencia y pidió a la FIFA que practique una «buena gobernanza». Sin embargo, no condenó el plan de forma rotunda. La Confederación Asiática de Fútbol adoptó un tono similar.

  • InfantinoGetty Images

    La tormenta que se avecina

    Aun así, esto lleva tiempo cociéndose.

    La Superliga europea es un buen ejemplo, aunque a menor escala. En 2021, 12 clubes de Inglaterra, España e Italia anunciaron planes para formar una competición escindida de 20 equipos que incluiría a 15 miembros permanentes y permitiría que los clubes más destacados se enfrentaran entre sí con mayor regularidad. Sus intereses eran en gran medida comerciales, con enormes derechos de retransmisión, sin duda, sobre la mesa si eran capaces de ofrecer partidos de alto nivel semana tras semana. JPMorgan, que gestiona el dinero de FFE, actuó como financiador del proyecto, comprometiendo 3.250 millones de euros para ponerlo en marcha. La liga fue abortada tras protestas masivas de aficionados, ligas y federaciones de fútbol por igual. Aquello fue una señal de advertencia que, visto con perspectiva, debería haberse tomado más en serio.

    Infantino ya lo había intentado antes. En 2018, defendió una oferta de 25.000 millones de dólares respaldada por la japonesa SoftBank para financiar nuevas competiciones, incluido un Mundial de Clubes masculino ampliado. La UEFA se resistió, pero el terreno ya estaba abonado. Infantino acabó consiguiendo su torneo, con Estados Unidos como único anfitrión, aunque el acuerdo de retransmisión no se materializó como se pretendía inicialmente. La FIFA mantuvo conversaciones sobre un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Apple TV+, pero las negociaciones se vinieron abajo, mientras que, según se informó, Fox Sports y NBC rechazaron pujar. DAZN acabó pagando aproximadamente la misma suma. Luego llegó otro acuerdo notable de 1.000 millones de dólares: SURJ Sports Investment, una filial del fondo soberano de Arabia Saudí, adquirió alrededor del 10 por ciento de DAZN. Arabia Saudí, por supuesto, albergará el Mundial de 2034.

    Luego está la extraordinariamente estrecha relación de Infantino con el presidente Donald Trump. Asistió a la investidura de Trump antes de entregarle el nuevo Premio de la Paz de la FIFA en el sorteo del Mundial de 2026 por sus supuestos esfuerzos para promover la paz. Trump, a su vez, según se ha informado, ha sugerido a Infantino como candidato a, sí, esto es cierto, secretario general de las Naciones Unidas. En ese contexto, resulta llamativo que Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump Jared Kushner, encabece el grupo inversor propuesto para FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Parte de una tendencia más amplia

    Todo esto es, siendo suaves, bastante desagradable. Pero lo cierto es que simplemente forma parte de una tendencia más amplia en el deporte.

    La NBA anunció en 2025 que estaba estudiando una liga europea, que ahora prevé lanzar en otoño de 2027. Más de 20 grupos presentaron ofertas para unirse a la liga a finales de junio. Algunos, en grandes mercados, superaron los 1.000 millones de dólares, por encima de la valoración de la mitad de la Premier League inglesa. Las informaciones apuntan a que NBA Europe será un competidor directo de la Euroliga, una estructura de baloncesto ya de alto nivel que envía regularmente a algunos de sus mejores jugadores a Estados Unidos. Según las informaciones, la NBA planea distribuir alrededor de 10.000 millones de dólares en el ecosistema del baloncesto europeo durante la primera década de la liga. La FIBA ha respaldado el proyecto.

    La International Series de la NFL se ha expandido más allá de Londres, con nueve partidos programados en siete ciudades de siete países en 2026. En el plano comercial, el Global Markets Program de la NFL permite a los equipos negociar derechos de marketing en países concretos para «crear notoriedad de marca». Los 32 equipos participan, con derechos en 22 mercados internacionales.

    Incluso el panorama del fútbol universitario está cambiando en Estados Unidos. El capital privado ya ha entrado en el deporte de la NCAA. La Universidad de Utah se asoció el pasado diciembre con Otro Capital, creando una empresa con ánimo de lucro para gestionar las operaciones comerciales vinculadas a su programa deportivo. Utah mantiene el control, mientras que Otro posee una participación minoritaria. La Big 12 ha acordado un acuerdo con RedBird Capital y Weatherford Capital que ofrece a las universidades una línea de crédito opcional de hasta 30 millones de dólares cada una. RedBird, significativamente, también invierte en Paramount, algo que podría resultar útil cuando la conferencia tenga que renegociar los derechos de retransmisión en 2031.

    Hombres poderosos con traje han movido los hilos entre bastidores durante años. Infantino no es más que otro de ellos.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Por qué resistirse será inútil

    Pero quizá lo más desalentador aquí sea que el fútbol siempre debía ser el deporte que fuera más allá de la codicia corporativa.

    La lucha contra la Superliga fue una buena prueba de concepto de que la organización colectiva podía ayudar a frenar la inversión externa. La ampliación de la Liga de Campeones de la UEFA, el éxito del Mundial de Clubes y los elogios generalizados a un Mundial masculino de 48 equipos fueron, sin duda, golpes para los tradicionalistas, pero algo de la pureza de este deporte siempre ha sobrevivido. Incluso la posibilidad de disputar partidos nacionales en suelo internacional daba cierto tipo de esperanza.

    Sin embargo, cuando estas cosas suceden en los niveles más altos, resulta difícil ver cómo puede haber una reacción contra la marea creciente. La UEFA es el mayor detractor aquí y, desde luego, tiene cierto poder. Ya ha amenazado con boicotear competiciones anteriormente. También sigue estando el hecho de que Europa realmente es el centro del fútbol global.

    Según se informa, está considerando otro boicot, con una reunión de emergencia también sobre la mesa. Pero, si se hacen las cuentas, puede que la oposición no cuadre. Cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA tiene un voto en el Congreso. ¿Cuántos de los 163 países que no participaron en el Mundial de 2026 rechazarían la perspectiva de recibir hasta 40 millones de dólares en financiación? Incluso selecciones clasificadas por primera vez como Curaçao, Cabo Verde y Uzbekistán pueden ver ese dinero como crucial para garantizar que 2026 no fuera algo puntual. La financiación propuesta reforzaría sin duda esos esfuerzos.

    Pedir a la UEFA que “muestre algo de carácter”, entonces, solo llega hasta cierto punto. Las federaciones más ricas pueden decir que no. Incluso pueden amenazar con un boicot. Pero hay demasiadas otras que tienen demasiado que ganar como para seguir ese camino. Esa es la parte más siniestra: el plan puede parecer moralmente erróneo, pero rechazarlo podría resultar financieramente imposible. Infantino no necesita ganar el debate. Solo necesita hacer que decir no sea demasiado caro.