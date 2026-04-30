¡No jugó ni un solo partido! El exjugador de la selección alemana abandona su nuevo club tras solo un mes y medio

En su momento, Max fue una gran promesa para el lateral izquierdo de Alemania. En noviembre de 2020, el entonces seleccionador Joachim Löw lo puso de titular en tres partidos seguidos: el amistoso contra la República Checa (1-0) y los dos de la Liga de Naciones ante Ucrania (3-1) y España (0-6). Sin embargo, fueron sus únicos tres partidos internacionales con el PSV Eindhoven. En marzo de 2021 volvió a ser convocado, pero no jugó.

A principios de 2023 regresó a Alemania para sumarse al Eintracht Fráncfort con la mira en la Euro 2024, pero el plan fracasó y tras año y medio de altibajos dejó el club. Luego fichó por el Panathinaikos, donde las lesiones lo marginaron durante los 18 meses que estuvo allí.

En Japón, Max quería empezar de cero: «Lo daré todo por este maravilloso club. Consigamos juntos muchas victorias», declaró al firmar. Sin embargo, no llegó a debutar y su etapa en Osaka terminó: «No ha sido larga, pero estoy agradecido por cada momento. Desde el principio, el club, mis compañeros, el personal y los aficionados me acogieron con los brazos abiertos», agradeció el exinternacional.

Su futuro, de momento, es una incógnita. Hace años confesó que su sueño era volver a Alemania, especialmente al Schalke 04. Su padre, Martin Max, jugó en el equipo de Gelsenkirchen entre 1995 y 1999 y trabaja desde hace años en las categorías inferiores del club. Philipp Max, que pasó por las filas sub-19 y sub-23 del Schalke entre 2010 y 2014, podría así retomar su carrera en el lugar donde la comenzó.