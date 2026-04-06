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«No inventé el fútbol en Estados Unidos, pero le di un gran impulso»: David Beckham desvela el mensaje que le envió el actor de Hollywood Matthew McConaughey antes del histórico partido del Inter Miami
El homenaje de McConaughey a «Mr Beckham»
Antes del empate a 2-2 entre el Inter Miami y el Austin FC en el flamante Nu Stadium, el ganador del Óscar McConaughey escribió una carta abierta al ex capitán de Inglaterra.
En la carta, titulada «Sr. Beckham, joven», McConaughey escribió: «Ahora que el Austin visita hoy Miami para una pequeña fiesta en vuestro nuevo campo, quiero empezar por daros las gracias de todo corazón: no creasteis el fútbol aquí en Estados Unidos, pero sin duda alguna le disteis un gran impulso. Cuando llegaste al Galaxy, le diste a la MLS una nueva legitimidad, convertiste los partidos en eventos y, en esencia, transformaste la MLS de un campo de pruebas a un destino de primer orden: GRACIAS.
«Ahora estás en Miami, con una misión similar pero en una posición diferente; me quito el sombrero ante eso. Te escribo hoy porque mi club, el Austin FC, y un autobús lleno de aficionados de verde y negro vamos a irrumpir en tu mar de rosa con la intención de aguar tu fiesta de inauguración, así que voy a necesitar que tú y tu amigo Leo nos hagáis un hueco este fin de semana.
«Y con los ojos del mundo puestos en nosotros a medida que se acerca el verano, aquí, en la capital de Texas, estamos deseando pasar por allí para seguir consolidando una piedra angular más del fútbol estadounidense ante los ojos del mundo. Nos vemos pronto, buen amigo».
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Un sueño hecho realidad en Miami
La inauguración del Nu Stadium marca el final de un largo camino para Beckham, quien ha pasado años superando obstáculos políticos y logísticos para construir una sede permanente para su franquicia. Tras pasar más de seis años en Fort Lauderdale, el club disputó por fin su primer partido dentro de los límites de la ciudad de Miami. El nuevo estadio, de 350 millones de dólares, es la joya de la corona del proyecto más amplio del Miami Freedom Park, un desarrollo a gran escala que se espera que cueste aproximadamente 1.000 millones de dólares en total. Reflexionando sobre este hito histórico, Beckham se dirigió con emoción a la multitud junto a los copropietarios Jorge y José Mas.
«Cuando llegué a Estados Unidos y a la MLS hace 20 años, mi sueño era ganar campeonatos, contribuir a impulsar el fútbol que tanto amo y crear mi propio equipo», declaró Beckham, según ESPN. «Hace trece años, anuncié que Miami era mi elección. No teníamos nombre. No teníamos aficionados. No teníamos estadio. Hoy me encuentro en nuestro nuevo hogar. Somos campeones de la MLS. Tenemos al mejor jugador de la historia de este deporte jugando en Miami. Los sueños realmente se pueden hacer realidad».
Messi y Suárez brillan en los grandes escenarios
Como no podía ser de otra manera, Messi marcó el primer gol de la historia del Miami en su nuevo estadio, animando un partido que acabó en empate a 2-2. La influencia del maestro argentino sigue siendo el principal motor del vertiginoso aumento del valor del club, que se estima que ha alcanzado los 1.350 millones de dólares. El estadio cuenta incluso con una tribuna dedicada a él, la «Leo Messi Stand», situada en el lado este, como homenaje permanente a su impacto.
Tras el gol de Messi, que neutralizó el tanto inicial de Guilherme Biro, Austin recuperó la ventaja gracias a Jayden Nelson. Sin embargo, Luis Suárez se aseguró de que la fiesta inaugural no terminara en derrota, anotando el empate a nueve minutos del final para rescatar un 2-2 para los actuales campeones de la MLS Cup.
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El futuro del Parque de la Libertad
El nuevo estadio, con capacidad para 26 700 espectadores, es solo el comienzo del imperio de Beckham en Florida. El complejo Freedom Park que lo rodea contará con un enorme centro comercial, un hotel de 750 habitaciones y más de 20 hectáreas de zonas verdes públicas y campos comunitarios.
El Inter Miami volverá a la acción de la MLS el sábado, recibiendo en casa al New York Red Bulls.