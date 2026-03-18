«No he visto a ningún médico corriendo de un lado a otro»: Max Eberl da luz verde respecto a dos estrellas del FC Bayern de Múnich

«Por la forma en que acabáis de aplaudir, no he visto ni notado ninguna lesión», afirmó Max Eberl, director deportivo del Bayern, tras la contundente clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aunque «normalmente estoy con vosotros justo después del primer discurso y, por eso, no tengo ningún diagnóstico a mano», Eberl también subrayó: «No he visto imágenes dramáticas en el vestuario en las que los médicos corrieran frenéticamente de un lado a otro. Sin garantizarlo, yo diría que se trata de una medida de precaución».

Pavlovic había abandonado el terreno de juego en el minuto 55 del partido de vuelta de octavos de final y, al ser sustituido, le había indicado al entrenador Vincent Kompany que tenía problemas en la cadera. El propio centrocampista explicó tras el partido que no era nada grave: «Solo tenía un poco de dolor en los flexores de la cadera, pero creo que no es nada dramático», afirmó Pavlovic.