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«¡No he sufrido ninguna lesión nueva!» - El portero del Liverpool, Alisson, se pronuncia ante los rumores de que podría perderse el Mundial con Brasil
Slot confirma que Alisson se perderá los partidos contra el PSG
Slot ha asestado un duro golpe a las esperanzas del Liverpool de alzarse con algún título al confirmar que Alisson no estará disponible para el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Manchester City ni para los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El internacional brasileño, que ha sufrido múltiples problemas físicos esta temporada, vio frenada su recuperación tras sufrir una lesión durante la victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.
En declaraciones a los periodistas antes del desplazamiento al Etihad, Slot ofreció un pronóstico sombrío sobre el regreso a la acción de su portero titular. «Tampoco formará parte de los partidos contra el París Saint-Germain», declaró Slot a los periodistas. «Estará de baja un poco más. Esperamos que esté en forma de nuevo hacia el final de la temporada».
Alisson aclara los temores sobre el Mundial
A pesar de las cautelosas declaraciones del entrenador, Alisson ha respondido a los rumores que apuntaban a que había agravado una antigua lesión que podría dejarlo fuera del Mundial con Brasil. El portero ha recurrido a las redes sociales para tranquilizar a los aficionados y aclarar que su ausencia actual no es más que una continuación de su plan de rehabilitación, y no una nueva emergencia médica que ponga en peligro sus planes para este verano.
«¡No he sufrido una nueva lesión!», afirmó Alisson con rotundidad, en respuesta a las crecientes especulaciones sobre su estado físico y su reciente ausencia. El portero brasileño aclaró su situación actual señalando: «Estoy en fase de tratamiento, ¡y el plan es estar en plena forma para jugar a finales de abril!».
El calendario de regreso de Alisson y su impacto en la temporada
Según James Pearce, de The Athletic, Alisson espera estar en plena forma para jugar a finales de abril. Este plazo sugiere que el portero brasileño estará disponible para los cuatro últimos partidos del Liverpool en la Premier League, entre los que se incluyen encuentros de gran importancia contra el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa.
Además, este calendario de recuperación coincide con las cruciales fechas de las semifinales de la Liga de Campeones, el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo, lo que supone un gran impulso para los Reds al entrar en la fase decisiva de la temporada.
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Los obstáculos de la Liga de Campeones y la FA Cup
El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League y se enfrenta a una dura batalla para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros, lo que hace que sus resultados en la copa sean más importantes que nunca. Los Reds buscan alcanzar las semifinales de la FA Cup por primera vez desde 2022, cuando llegaron hasta el final y levantaron el trofeo, pero primero deben superar unos cuartos de final difíciles en el Etihad. Con Giorgi Mamardashvili listo para sustituirlo, la presión recaerá sobre el georgiano para que iguale las habilidades de Alisson a la hora de detener disparos.
El frente europeo presenta un reto aún mayor con la revancha contra el vigente campeón, el PSG. Tras sufrir una dolorosa derrota en la tanda de penaltis contra el equipo francés el año pasado, el Liverpool busca la revancha.