«¡No he sufrido ninguna lesión nueva!» - El portero del Liverpool, Alisson, se pronuncia ante los rumores de que podría perderse el Mundial con Brasil

Slot ha asestado un duro golpe a las esperanzas del Liverpool de alzarse con algún título al confirmar que Alisson no estará disponible para el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Manchester City ni para los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El internacional brasileño, que ha sufrido múltiples problemas físicos esta temporada, vio frenada su recuperación tras sufrir una lesión durante la victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

En declaraciones a los periodistas antes del desplazamiento al Etihad, Slot ofreció un pronóstico sombrío sobre el regreso a la acción de su portero titular. «Tampoco formará parte de los partidos contra el París Saint-Germain», declaró Slot a los periodistas. «Estará de baja un poco más. Esperamos que esté en forma de nuevo hacia el final de la temporada».