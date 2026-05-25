AFP
Traducido por
«No he sido perfecto»: Arne Slot admite no haber tomado «las decisiones correctas» en el Liverpool al describir una temporada desastrosa con una sola palabra
Slot reflexiona sobre una campaña plagada de errores
La temporada de los Reds terminó con un suspiro: el 1-1 ante el Brentford reflejó la irregularidad que afectó su defensa del título. Tras el partido, Slot admitió sus errores y reconoció las dificultades de la transición tras una etapa exitosa.
«No es lo que esperaba lograr esta temporada, pero dada toda lo que vivimos, estoy contento de habernos clasificado para la Champions League», afirmó.
No hemos sido perfectos, y nunca se puede serlo como entrenador o jugador, pero cada decisión que tomé esta temporada buscaba que estuviéramos bien preparados.
No todas las decisiones resultan acertadas, así que sería absurdo afirmar lo contrario; aun así, en su momento me parecían correctas, aunque a menudo ni siquiera tuve que elegirlas».
- Getty Images Sport
Las repercusiones del caso Salah y la tensión en el vestuario
La gestión de Slot fue muy criticada, sobre todo por su manejo de Mohamed Salah. El «rey» egipcio se quedó en el banquillo durante una racha invernal desastrosa en la que el equipo perdió nueve de 12 partidos. Eso desencadenó una disputa pública entre jugador y entrenador que acabó con un partido de suspensión para el delantero y aceleró su salida del club.
A pesar de las fricciones, el extremo se marchó por todo lo alto: en su último partido dio su asistencia 93 en la Premier con el Liverpool, superando a Steven Gerrard y convirtiéndose en el máximo asistente del club en la competición. Un brillo aislado en una temporada marcada por las tensiones internas y la falta de ritmo sobre el campo.
Una palabra para describir la temporada
Al ser preguntado por las dificultades de su plantilla en los últimos diez meses, Slot apuntó de inmediato a la enfermería. Los Reds sufrieron numerosas lesiones que mantuvieron a jugadores clave fuera de los terrenos de juego durante largos periodos y impidieron alinear un once titular estable. Además, la temporada se vio marcada por la trágica muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico el verano pasado.
«Si me pidieras una palabra para describir esta temporada, diría “lesiones”», añadió Slot. Las cifras lo confirman: Alisson Becker se perdió 20 partidos y Alexander Isak, el fichaje más caro de la historia del club, solo fue titular en ocho de Liga. Otros jugadores clave como Conor Bradley y Wataru Endo también pasaron largos periodos de baja, dejando a Slot con un rompecabezas en el once desde agosto hasta mayo.
- Getty Images Sport
De cara a una nueva era
La reticencia de Slot a dar oportunidades a jóvenes como Rio Ngumoha hasta las últimas jornadas ha generado críticas de parte de la afición, que considera que la transición podría haber comenzado antes. Sin embargo, el entrenador insiste en que las decisiones buscaban mantener la estabilidad del club en un periodo caótico.
Tras el quinto puesto, la mirada está en el mercado de fichajes y en la esperanza de que la estabilidad económica traiga mejores resultados. Para Slot, el verano es la ocasión de reajustar el rumbo tras una campaña en la que admite haber aprendido duras lecciones sobre la presión de la Premier. La marcha del máximo asistente del club cierra una era, pero el técnico holandés debe demostrar ahora que puede tomar las «decisiones correctas» para devolver al equipo a la cima.