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«No hay suficiente dinero en el mundo»: el exentrenador del Celtic Gordon Strachan, maravillado con Martin O’Neill mientras la «leyenda» de Parkhead se acerca a su 75º cumpleaños
O'Neill regresó a Parkhead como técnico interino
Ese hito se alcanzará en marzo de 2027, antes de que llegue a su fin la actual campaña. Existe una opción en las condiciones de O’Neill para activar una prórroga de 12 meses. Está por ver cuáles son sus planes de futuro.
Tras pasar más de seis años alejado de los banquillos, el ganador de la Copa de Europa O’Neill respondió a una llamada de auxilio desde Glasgow en octubre de 2025. Dirigió ocho partidos como técnico interino del Celtic.
Regresó al cargo, después de la desafortunada etapa de 33 días de Wilfried Nancy en ‘Paradise’, a principios de enero. O’Neill, que pasó cinco años al frente del Celtic entre 2000 y 2005, logró un cuarto título de liga con el Celtic, además de ganar también la Copa de Escocia.
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Su carrera en el fútbol ha abarcado más de 50 años
Su recompensa por esos esfuerzos fue un contrato indefinido, y los rumores sobre la llegada de un nuevo hombre al mando fueron acallados rápidamente. Sigue siendo una presencia muy activa en la banda, después de hacerse famoso a lo largo de los años por su apasionada forma de entrenar, y no muestra ninguna señal de bajar el ritmo.
O’Neill sigue afrontando los muchos desafíos a los que se enfrenta el entrenador de un club del Old Firm, ya que trabaja bajo los focos más intensos, y parece no tener intención de romper sus vínculos profesionales con el fútbol, que se extienden durante más de 50 años, desde que su carrera como jugador despegó en el Nottingham Forest.
Strachan, exentrenador del Celtic, no envidia a O'Neill
Strachan, de 69 años y que disfrutó de cuatro años como entrenador del Celtic inmediatamente después de que terminara la primera etapa de O’Neill, contó a GOAL, mientras hablaba en colaboración con Grosvenor Sport, al ser preguntado si el fútbol no es a lo que se dedica este veterano colega de los banquillos, sino quién es: «Tuvo ese parón, que creo que le ayudó un poco.
«Pero así es él. Creo que para Martin la vida no es la misma sin el fútbol. Creo que también le gusta la gente del fútbol, a Martin. Yo soy un poco así también, pero tengo otras cosas que puedo hacer en la vida y en las que pensar.
«A veces veo a Martin después del partido y pienso: “ah, menos mal que ya no hago esto”. Pero él ama este juego, y también ama a la gente. Le gusta tener gente a su alrededor. Creo que el fútbol le da muchas cosas, le mantiene en marcha.
«Y tiene esa aura en el Celtic. Me da igual quién seas, en cuanto sabes quién es, lo asimilas. Porque creo que cuando llegó por primera vez, algunos de los chicos que venían de fuera no se dieron cuenta de quién era. Y al principio tampoco captaban su humor, mientras media plantilla se partía de risa, porque era ingenioso y al mismo tiempo lanzaba un mensaje. Así que creo que se fueron, hicieron los deberes y se dieron cuenta de que estaban tratando con toda una leyenda».
«Así que admiro lo que hace, de verdad que admiro lo que hace. Pero estar de pie en un banquillo mientras la gente grita y chilla, no. Prefiero ver la tele y seguir adelante, que es lo que hice.
«Cuando estaban jugando contra el LASK [en el play-off de la Champions League], cuando el Celtic marcó para poner el 4-0, me fui a ver una película con la señora Strachan. Pensé: “ya está, se acabó”. Y volví a ponerlo al final de la película y ahí estaban Martin y Shaun [Maloney], y pensé: “oh, no, no, no, no”. Yo no lo haría, no hay suficiente dinero en el mundo para que yo hiciera eso.
«Así que bien por ti, Martin, por tu amor al juego. Hace que el fútbol sea un lugar mejor cuando está cerca, es más interesante».
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Partidos del Celtic 2026-27: fecha en casa contra el Aberdeen
El Celtic ha sumado, en medio de su notable desplome en la Champions League, el máximo de puntos en sus tres primeros partidos de la Premiership escocesa 2026-27, lo que le permite ocupar el liderato de la clasificación. Volverá a la acción el miércoles, cuando reciba al Aberdeen.
O’Neill estará en el banquillo para ese encuentro, con Strachan siguiéndolo desde la distancia, y creerá que es capaz de añadir más logros a su brillante currículum antes de plantearse entrenar hasta los 76 años y más allá.
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