«¡No hay que pensárselo dos veces!»: instan al Manchester United a fichar a Enzo Fernández ante la incertidumbre sobre su futuro en el Chelsea

La situación de Fernández en Londres se complica. El centrocampista fue excluido de dos partidos por el exentrenador Liam Rosenior tras comentar un posible fichaje por el Real Madrid. Con el París Saint-Germain pendiente, el Chelsea podría tener que tomar una decisión difícil sobre el argentino. El Manchester United ya lo siguió tras su gran Mundial 2022 y podría volver a la carga, pues busca mediocampistas que dominen la posesión y el ritmo de la Premier.