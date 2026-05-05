Karl, que se perdió por lesión la victoria 4-3 ante el campeón español en la vuelta de cuartos, apareció en el estadio con pantalones, chaqueta, gorra de pitufo y zapatillas rosas a juego.
Traducido por
«No hay que hacer eso con solo 18 años»: Uli Hoeneß anuncia una reprimenda para Lennart Karl, la gran promesa del Bayern de Múnich
El presidente del Bayern criticó en DAZN el traje rosa de Karl, pues, según él, el club debe mantener una imagen pública impecable. Ya vivimos algo similar con Bastian Schweinsteiger cuando se pintó las uñas de negro; en ese caso, Franz (Beckenbauer) y yo también intervenimos».
Por ello, el septuagenario anunció: «En cuanto tenga ocasión, hablaré con Lennart y le diré qué es importante en la vida».
- Getty Images Sport
Ulie Hoeneß sobre Lennart Karl: «No hace falta hacerlo ya a los 18 años»
Tras señalar que Michael Olise suele aparecer en los partidos de la selección francesa con ropa muy llamativa, Hoeneß respondió: «Sí, pero él ya es una estrella mundial, así que puede permitírselo. Los medios impulsan esa imagen y a su nueva novia también le interesará.
Sin embargo, un traje rosa “nunca es sensato”. Debe entender que tiene que convencer con su fútbol y entusiasmar en el campo. Si después conduce un coche llamativo, eso ya es otra cosa; pero no a los 18 años”.
Por ello, el FC Bayern debe intervenir. Hoeneß está «convencido» de que el entrenador Vincent Kompany ya se lo ha dicho a Karl. Concluye: «Al final, se le debe juzgar por lo que haga en el campo. Si dentro de cuatro o cinco años es internacional y la gente dice: “Yo también voy al estadio por él”, entonces quizá pueda permitirse algún capricho en Carnaval. Entonces podrá volver a sacar el disfraz del armario… y quizá volver a ponérselo».
El atuendo rosa de Lennart Karl: a Michael Ballack tampoco le hizo mucha gracia
El atuendo de Karl y su posterior celebración con los compañeros en el estadio no habían gustado a su asesor, Michael Ballack. «El mero hecho de que salte ya es demasiado. Pero hay que achacarlo a la euforia y a la juventud», declaró el exfutbolista en DAZN: «Se va a ganar una bronca en el vestuario, de eso estoy seguro». También le enviará «sin duda» un mensaje personal.
Aleksandar Pavlovic sonrió y comentó: «Ya se conoce al chico, quiere llamar la atención. Hoy se ha vuelto a ver. Que lo haga».
- AFP
Estadísticas de Lennart Karl esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas 36 9 7 1