«Mi principal tarea es elegir a los tres mejores porteros del país para el Mundial», afirmó Nagelsmann. Para él, además de Oliver Baumann, titular en la eliminatoria, y Alexander Nübel, también figura el capitán del FC Bayern, ya con 40 años.
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«No hay que dejarse llevar por las apariencias»: Julian Nagelsmann explica el regreso de Manuel Neuer a la selección alemana y menciona una «condición» sorprendente
«Por eso decidimos contactarlo y preguntarle si quería volver a jugar con la selección», afirmó Nagelsmann. La idea de su regreso partió del seleccionador, no de Neuer, quien había anunciado su retiro tras la Eurocopa 2024.
La idea surgió a principios de año, tras la nueva lesión de Marc-André ter Stegen, entonces designado portero titular para el Mundial. «No anoté la fecha exacta, así que no puedo decirlo con precisión», admitió Nagelsmann, quien añadió: «Ya le dijimos a Olli en marzo que me había reunido con Manuel tras la lesión de Marc ter Stegen para informarle sobre estos temas, porque Manu es un jugador que se lo merece muchísimo».
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Para Nagelsmann, la renovación de Neuer con el Bayern era «imprescindible».
En las semanas siguientes, Neuer alternó actuaciones sobresalientes, como en la ida de cuartos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, con errores garrafales, como en la vuelta.
Además de sus actuaciones deportivas, según Nagelsmann, hubo otra cuestión que resultó decisiva para su regreso: «¿Cómo está su situación contractual? ¿Seguirá jugando? Se decidió tarde a renovar con el Bayern y nosotros necesitábamos certeza sobre su futuro». Sorprende que Nagelsmann lo considerara un «requisito previo», pues el Mundial llega justo al final de la temporada.
Neuer no renovó con el Bayern hasta el viernes 19 de mayo, después de la convocatoria inicial del 12 de mayo, que Nagelsmann adelantó al jueves 11. Así, la decisión definitiva sobre su regreso se tomó casi sobre la bocina. Nagelsmann la justificó por los resultados deportivos, la renovación y el carisma innato de Neuer.
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Julian Nagelsmann elogia el «carisma» de Manuel Neuer
«Yo no tengo lo que rodea a Manu, y Olli tampoco. Él tiene muchos títulos, gran carisma y un nombre reconocido», afirmó Nagelsmann. El seleccionador se incluyó en la comparación para que Baumann no se sienta menospreciado.
Según el seleccionador, este efecto especial de Neuer, que disputará su quinto Mundial, podría ayudar al equipo incluso en caso de lesión. Ya se ha perdido cuatro partidos esta temporada por problemas musculares. El sábado, en la victoria 5-1 sobre el 1. FC Colonia, salió lesionado de la pantorrilla izquierda y su presencia en la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart del sábado es duda.
«Manu ayudará cuando juegue, pero a veces no lo hace y debemos asumirlo; no podemos confiarnos», añadió. «Si al final juega muchos partidos, todos estaremos muy contentos. Si algún día se cae uno, cosa que puede pasar, contaremos con Olli, que lo hará tan bien como en la fase de clasificación para el Mundial».
Para Baumann —a quien Nagelsmann llama una «solución 1B de talla mundial»— la llamada decisiva fue «un golpe», pero no solo eso: «Las últimas cuatro semanas, cuando este tema cobró impulso, Olli lo pasó mal». Aun así, se mostró «extremadamente comprometido a no defraudar nunca al equipo».
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Jonas Urbig va al Mundial como portero suplente
Tras Neuer y Baumann, Nübel será el tercer portero. Además, Jonas Urbig viajará al Mundial como “portero de entrenamiento”. «Queremos contar en los entrenamientos con un cuarto portero que se entregue al máximo, que dé siempre el cien por cien», explicó Nagelsmann. «Los jugadores a veces quieren seguir chutando durante 45 minutos más tras cada sesión; no siempre se lo permitimos, pero así podemos repartir la carga».
El segundo guardameta del Bayern, de 22 años, «es un chico despierto que aporta buena energía al grupo». Si algún portero se lesionara en el Mundial, Nagelsmann contaría con Urbig como alternativa sin necesidad de que viajara desde Alemania.