Esa ambición individual, y la falta de nuevas condiciones en el Santiago Bernabéu, es lo que ha puesto en marcha un sorprendente culebrón de fichajes este verano. Vinicius, con menos de 12 meses de contrato por delante, se encuentra en una encrucijada importante en su carrera.

Si no se firma una ampliación en la capital de España, entonces el Real no tendrá más remedio que escuchar ofertas y autorizar una venta. Está, con Jose Mourinho tomando de nuevo las decisiones, contra las cuerdas.

El Arsenal parece dispuesto a aprovecharlo, ya que se plantea un traspaso de 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares), con Mikel Arteta decidido a hacer fichajes galácticos para una plantilla que ya ha recuperado la hegemonía nacional en Inglaterra.