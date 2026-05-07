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«No hay ninguna posibilidad» de que Harry Kane vuelva a la Premier League pese a la «devastadora» eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, afirma una exestrella de la Premier League
Agbonlahor descarta el regreso de Kane a la Premier League
En «talkSPORT Breakfast», Agbonlahor afirmó que el futuro de Kane está fuera de Inglaterra. Al ser consultado sobre un posible regreso a la Premier League, respondió: «¿Por qué? Mira lo que hace en el Bayern; ahora no volverá. Quizá no se retire en Alemania; tal vez vaya a Arabia Saudí o a Estados Unidos. Por ahora disfruta del fútbol y la afición lo adora. ¿Por qué se iría?».
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Las esperanzas de ganar el Balón de Oro penden de un hilo
La eliminación en semifinales no solo priva a Kane de un trofeo, sino que también merma sus esperanzas de gloria individual. Con 55 goles esta temporada, el exjugador del Tottenham era favorito al Balón de Oro, pero la derrota del Bayern ante el PSG ha dado ventaja a rivales como Ousmane Dembélé, ganador en 2025, y Declan Rice.
Agbonlahor cree que Kane ya piensa en ello: «Seguro que le cruza la idea de perder el Balón de Oro; es un jugador así». Le vi la cara tras el partido y estaba devastado por no llegar a la final; eso le pesará. Si hubiera ganado la Champions, con la temporada que ha hecho, los goles marcados y un buen Mundial, el premio sería suyo».
La oportunidad de Inglaterra en el Mundial
Aunque la Liga de Campeones se esfumó, el Mundial le da a Kane una última chance de Balón de Oro. Agbonlahor y el experto en fútbol alemán Raphael Honigstein coinciden: sus opciones dependen de su rendimiento con la Inglaterra de Tuchel este verano.
Honigstein añadió en talkSPORT: «El Balón de Oro se le escapará a menos que gane con Inglaterra. No parece el tipo de delantero que piensa solo en sí mismo; quería el trofeo para el Bayern y para él, y por eso se sintió decepcionado».
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Comprometido con el proyecto del Bayern
Honigstein descartó los rumores sobre una salida de Kane del Bayern y afirmó: «Su futuro inmediato está ligado al club. Si renuevan su contrato, seguirá aquí».
Desde su llegada en 2023, ha marcado 140 goles y dado 33 asistencias en 144 partidos, cifras que confirman su condición de delantero letal. Ya ha ganado dos Bundesligas y una Supercopa de Alemania, y busca más títulos: el 23 de mayo puede sumar la Copa ante el Stuttgart.