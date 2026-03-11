«¡No hacemos nada ilegal!». Piero Hincapie defiende las «aburridas» tácticas del Arsenal en medio de una cuádruple ofensiva

Las estadísticas que respaldan la destreza del club en las jugadas a balón parado son asombrosas, ya que casi el 38 % de sus 58 goles en la liga provienen de este tipo de situaciones. Esta eficacia es el resultado directo de las intensas sesiones de entrenamiento dirigidas por el entrenador especialista Nicolás Jover, quien les ha ayudado a batir récords en cuanto al mayor número de goles a partir de saques de esquina y a convertirse en el equipo más rápido en alcanzar los 10 goles a balón parado.

Hincapie reconoció el ruido externo, pero destacó la concentración interna y explicó: «Prestamos atención a los detalles. Nuestra fortaleza a balón parado es conocida en toda Europa. Es el resultado del entrenamiento diario con nuestro entrenador de jugadas a balón parado, Nico Jover». Añadió: «Puede parecer molesto, pero los resultados hacen que todos estemos ansiosos por marcar desde un córner o un tiro libre».