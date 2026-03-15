«¡No había marcado tan poco desde que tenía siete años!» - El delantero del Manchester City Erling Haaland se encuentra en «territorio desconocido» tras una racha de tres goles en 12 partidos de la Premier League

El empate contra el West Ham fue otra tarde para olvidar para el exjugador del Borussia Dortmund. A pesar de que el Manchester City dominó gran parte del partido en cuanto a posesión, Haaland se mostró frustrado al no conseguir encontrar el camino hacia la portería. El resultado ha dejado al City a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, lo que pone en grave peligro sus aspiraciones al título.

En declaraciones a TNT Sports, el excentrocampista del Chelsea Joe Cole destacó lo inusual que es este periodo para el jugador de 25 años. «Es un territorio desconocido para él, ese tipo de números», comentó Cole durante el análisis posterior al partido. «No ha estado tan bajo desde que tenía unos siete años, probablemente».