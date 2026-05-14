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«No ha sido una decisión tomada a la ligera»: Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, confirma su separación del futbolista del Arsenal tras siete años de matrimonio
Fin de una larga colaboración
Los rumores sobre la pareja crecieron tras eliminar Hilven toda huella del futbolista del Arsenal de sus redes: fotos de boda y del viaje a Wimbledon. Además, desde diciembre ya no lucía su alianza en público. La pareja belga, casada desde 2019, había sido muy activa en la comunidad del Arsenal desde la llegada de Trossard en 2022 procedente del Brighton.
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Se ha alcanzado un acuerdo amistoso de forma privada.
En un emotivo comunicado en Instagram, Hilven aclaró la separación. Escribió: «Con profundo amor y respeto mutuo, hemos tomado la difícil decisión de separarnos de forma amistosa. No ha sido una decisión tomada a la ligera. Llevamos ya algún tiempo separados y, durante ese periodo, nos hemos tomado el espacio y el tiempo necesarios para afrontar esto de forma privada y reflexiva».
Dar prioridad a la unidad familiar
A pesar de la agitación personal, el comunicado reafirma su compromiso con sus dos hijos y el respeto mutuo tras años juntos. Hilven añadió: «Nuestra decisión surge de un acuerdo mutuo y del deseo de construir el futuro más saludable y feliz para todos. Sobre todo, seguiremos siendo padres dedicados a nuestros dos preciosos hijos. Pedimos compasión, comprensión y respeto a nuestra privacidad en esta transición personal. Con cariño, Laura».
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La lucha por el título
Trossard mantiene la concentración pese a sus cambios personales y marcó el gol de la victoria del Arsenal 1-0 sobre el West Ham. Con una ventaja de dos puntos en la cima de la Premier, su fortaleza mental se pondrá a prueba en los dos últimos partidos de Liga y en la final de la Champions contra el París Saint-Germain en Budapest, donde puede ayudar a Mikel Arteta a lograr un doblete histórico.