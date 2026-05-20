Tras confirmarse su inclusión en la lista definitiva de Ancelotti para el Mundial, Neymar declaró a Santos TV que sintió un gran alivio y gratitud tras meses de recuperación de su lesión de octubre de 2023.

«Lloré durante varias horas; no fue fácil llegar hasta aquí. Cuando anunciaron mi nombre, supe que había valido la pena superar todo y aguantar el esfuerzo», declaró la exestrella del Barcelona y del París Saint-Germain.