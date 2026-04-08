No fue convocado en tres ocasiones: en el Real Madrid hubo un enfrentamiento entre Álvaro Arbeloa y una de las revelaciones de la temporada pasada

Rüdiger, que iba a descansar ante el Elche, recibió con molestia la baja de última hora. El central alemán sigue una rutina estricta de partido y terminó jugando pese a esperar ser suplente.

Asencio se quedó fuera de la convocatoria contra el Elche, la vuelta ante el City y el siguiente partido de LaLiga frente al Atlético, pese a entrenar con normalidad. Arbeloa justificó su ausencia, según Marca, porque el jugador no se había disculpado ante el equipo por criticar su suplencia contra el City.

Después, Asencio se disculpó con el entrenador, pero no con sus compañeros. Tampoco lo hizo cuando Arbeloa le tendió la mano al final de un entrenamiento preguntando: «¿Alguien más tiene algo que decir?».

Tras el parón internacional, Asencio se disculpó con sus compañeros por su actitud previa al duelo con el City y por su baja de última hora contra el Elche. Reapareció en la convocatoria ante Mallorca y Bayern, aunque sin minutos.