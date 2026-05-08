Meulensteen, quien trabajó con CR7 en su primera etapa en el Manchester United y fue mano derecha de Sir Alex Ferguson, declaró a GOAL —por cortesía de Best BettingBonuses— al preguntársele si Ronaldo podría jugar cuatro años más: «Siempre que la salud se lo permita.

Tiene 41 años, pero biológicamente parece de poco más de treinta. Si la mente sigue, el cuerpo la seguirá. Se cuida a la perfección.

Hace poco leí que habían incluido a su hijo en la alineación del Al-Nassr; jugar con él podría ser un reto que aún quiere asumir, algo único.

«Pero si se mantiene sano y fresco, dependerá de lo que ocurra con Portugal, pues podría ser el jugador más veterano del Mundial. Seguro que eso ronda su mente, sobre todo porque el torneo lo coorganizan Portugal, España y Marruecos. ¡No falta mucho!».

Nuno Gomes, excompañero suyo en la selección, dijo a talkSPORT: «Solo él sabe la respuesta, porque a su edad se toma cada año como viene.

«Sigue en forma y es un ejemplo de profesionalismo para las nuevas generaciones. Claro, ya no tiene 18 años y ha perdido velocidad, pero sigue marcando goles, que es lo más importante en el fútbol.

«También depende del entrenador; ahora tenemos a Roberto Martínez y él sabrá si incluirlo o no. Al final dependerá de su voluntad. Quizá sea su último Mundial, aunque dentro de cuatro años volveremos a ser anfitriones y podría despedirse en casa».