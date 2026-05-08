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«No falta mucho»: Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial 2030 en Portugal, según un exentrenador del Manchester United
¿Podrá Ronaldo, el rompedor de récords, ganar la Copa del Mundo?
Este verano, Ronaldo batirá récords al disputar por sexta vez la Copa Mundial de la FIFA. Debutó en 2006.
20 años después, con 226 partidos y 143 goles, sigue en plena forma. Como capitán de Portugal ha ganado la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA, pero aún no ha logrado el gran título que sí tiene su eterno rival, Lionel Messi.
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¿Quién es el jugador de más edad que ha disputado un partido de la Copa del Mundo?
La idea es corregir ese error en Estados Unidos, con Roberto Martínez dirigiendo un equipo lleno de estrellas capaz de ganar el Mundial y dar al capitán un palmarés brillante.
Si esa gloria se le escapara de nuevo, y con Portugal como anfitrión de la final de 2030 junto a España y Marruecos, ¿se tentaría Ronaldo a intentarlo una vez más?
Essam El Hadary, quien jugó con Egipto en 2018 a los 45 años y 161 días, ostenta el récord de ser el jugador de mayor edad en disputar un partido en la Copa del Mundo. A Ronaldo podría interesarle igualar esa marca.
¿Podría el incombustible Ronaldo jugar en el Mundial de 2030?
Meulensteen, quien trabajó con CR7 en su primera etapa en el Manchester United y fue mano derecha de Sir Alex Ferguson, declaró a GOAL —por cortesía de Best BettingBonuses— al preguntársele si Ronaldo podría jugar cuatro años más: «Siempre que la salud se lo permita.
Tiene 41 años, pero biológicamente parece de poco más de treinta. Si la mente sigue, el cuerpo la seguirá. Se cuida a la perfección.
Hace poco leí que habían incluido a su hijo en la alineación del Al-Nassr; jugar con él podría ser un reto que aún quiere asumir, algo único.
«Pero si se mantiene sano y fresco, dependerá de lo que ocurra con Portugal, pues podría ser el jugador más veterano del Mundial. Seguro que eso ronda su mente, sobre todo porque el torneo lo coorganizan Portugal, España y Marruecos. ¡No falta mucho!».
Nuno Gomes, excompañero suyo en la selección, dijo a talkSPORT: «Solo él sabe la respuesta, porque a su edad se toma cada año como viene.
«Sigue en forma y es un ejemplo de profesionalismo para las nuevas generaciones. Claro, ya no tiene 18 años y ha perdido velocidad, pero sigue marcando goles, que es lo más importante en el fútbol.
«También depende del entrenador; ahora tenemos a Roberto Martínez y él sabrá si incluirlo o no. Al final dependerá de su voluntad. Quizá sea su último Mundial, aunque dentro de cuatro años volveremos a ser anfitriones y podría despedirse en casa».
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Trofeos, 1000 goles y jugar junto a su hijo: los objetivos de Ronaldo
Por ahora, Ronaldo se centra en ganar títulos con el Al-Nassr, líder de la Liga Profesional Saudí, y en acercarse a los 1.000 goles. Su contrato en Oriente Medio dura hasta 2027.
Además, está abierto a jugar con su hijo Cristiano Junior, quien a sus 16 años aspira a ser profesional. Nadie sabe cuándo se retirará: este fenómeno del fútbol podría seguir en las canchas hasta los 40 o más.