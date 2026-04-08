«¡No estuvimos ni de lejos a la altura!» - El entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, está furioso tras la goleada por 5-1 sufrida ante el Southampton, que supone un duro revés para las aspiraciones de Ryan Reynolds y Rob Mac de ascender a la Premier League

El equipo visitante se mostró letal desde el primer momento, marcando goles por medio de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart y Finn Azaz. La victoria supone otro hito para el entrenador del Southampton, Tonda Eckert, cuyo equipo logró el fin de semana una sorprendente victoria por 2-1 en cuartos de final de la FA Cup ante el Arsenal, líder de la Premier League. Los Saints han superado ahora al Wrexham en la clasificación, situándose en puestos de play-off con el impulso a su favor.

Eckert, que sustituyó a Will Still en noviembre, ha protagonizado un notable cambio de rumbo en St Mary's. El entrenador alemán no escatimó elogios hacia sus jugadores, que llevan ya 16 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. «Creo que el equipo está tan concentrado en este momento que no hay mucho que yo tenga que decir. Mi trabajo consiste simplemente en asegurarme de prepararlos de la mejor manera posible para los próximos partidos», comentó Eckert tras el pitido final.