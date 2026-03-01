AFP
«No estoy tan contento»: Hugo Ekitike no está satisfecho con su cuenta goleadora en el Liverpool a pesar de haber marcado 16 goles en su temporada de debut
Ekitike quiere más a pesar de su brillante actuación
El jugador de 23 años, que llegó a Merseyside el verano pasado tras un traspaso multimillonario de 79 millones de libras desde el Eintracht de Fráncfort, abrió el marcador contra los Hammers antes de convertirse en creador de juego para sus compañeros Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. A pesar de recibir el premio al mejor jugador del partido, Ekitike se mostró reflexivo tras el pitido final. «Para ser sincero, podría haber marcado más goles. ¡No estoy tan contento! Pero no se trata solo de goles, también de asistencias: hoy creo que he dado una o dos. Lo más importante es poder ayudar al equipo y participar. Quiero ganar, así que, personalmente, estoy contento. Estoy deseando que lleguen los próximos partidos», declaró en la página web oficial del club.
Una búsqueda incansable de la perfección
El exjugador del París Saint-Germain se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición de Anfield, pero sus últimas declaraciones revelan a un jugador con un implacable afán de perfección. Antes de la goleada al West Ham, Ekitike había pasado por una frustrante racha de cuatro partidos sin marcar, una sequía que claramente pesaba sobre los hombros del joven delantero. A pesar de haber marcado 16 goles en 37 partidos durante su primera temporada, se niega a dormirse en los laureles mientras el equipo de Arne Slot lucha por terminar con fuerza en la competición nacional y europea.
«Obviamente, puedo mejorar, también podría haber marcado en los últimos partidos, tuve buenas ocasiones. Así que tengo que seguir trabajando. Quiero ser la mejor versión de mí mismo para ayudar más al equipo, porque sé que podría ayudar más. Pero siempre se trata de aprender y mejorar. Intentaré en los próximos partidos ser aún mejor, marcar más y participar más», añadió Ekitike, esbozando sus objetivos personales para lo que queda de temporada.
Los nervios de Anfield se calmaron con una actuación de cinco estrellas.
La victoria sobre el West Ham no estuvo exenta de momentos de tensión. A pesar de una primera parte dominante en la que los Reds se adelantaron por 3-0, un resurgido West Ham amenazó con remontar al comienzo de la segunda parte gracias a Tomas Soucek. El propio Slot señaló que podía sentir el «nerviosismo» dentro del estadio cuando los visitantes comenzaron a encontrar espacios. Sin embargo, Ekitike y sus compañeros en ataque aseguraron los puntos en Anfield con una muestra implacable de definición que calmó las preocupaciones de la afición local.
Reflexionando sobre los altibajos del partido, Ekitike señaló: «Sí, creo que ha sido una buena victoria, un buen trabajo del equipo. Estoy muy contento con esta victoria. Tenemos que seguir adelante porque queda un largo camino hasta el final de la liga. Pero estoy muy contento, creo que hoy era muy importante». Añadió sobre la ventaja inicial: «Cuando pasas por ese tipo de partidos y marcas pronto, ayuda. Ayuda al equipo y también a la afición. Te sientes más seguro. Y, obviamente, llegar al descanso con 3-0 es agradable. Pero ellos demostraron que eso no significa nada, porque pudieron remontar el partido».
Lecciones aprendidas en el campo de entrenamiento
Uno de los aspectos más positivos para el Liverpool en las últimas semanas ha sido su eficacia en las jugadas a balón parado. Los Reds han transformado una antigua debilidad en un arma potente, y Ekitike ha destacado el esfuerzo colectivo para mejorar este aspecto de su juego.
«Es evidente que tuvimos algunos problemas al comienzo de la temporada. Hemos estado hablando todos juntos, trabajando en el campo en las jugadas a balón parado. Es bueno que hoy haya funcionado. Creo que nos lo merecíamos porque hemos puesto mucha energía en ello, así que está bien», explicó el francés. «Todos los partidos son difíciles, están llenos de grandes equipos y grandes jugadores. No dejan nada hasta el final del partido. Por lo tanto, todos los partidos que jugamos son siempre difíciles, nunca son fáciles. Pero hemos demostrado que podemos ganar partidos y tenemos que seguir adelante».
