«No estoy tan contento»: Hugo Ekitike no está satisfecho con su cuenta goleadora en el Liverpool a pesar de haber marcado 16 goles en su temporada de debut

El exjugador del París Saint-Germain se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición de Anfield, pero sus últimas declaraciones revelan a un jugador con un implacable afán de perfección. Antes de la goleada al West Ham, Ekitike había pasado por una frustrante racha de cuatro partidos sin marcar, una sequía que claramente pesaba sobre los hombros del joven delantero. A pesar de haber marcado 16 goles en 37 partidos durante su primera temporada, se niega a dormirse en los laureles mientras el equipo de Arne Slot lucha por terminar con fuerza en la competición nacional y europea.

«Obviamente, puedo mejorar, también podría haber marcado en los últimos partidos, tuve buenas ocasiones. Así que tengo que seguir trabajando. Quiero ser la mejor versión de mí mismo para ayudar más al equipo, porque sé que podría ayudar más. Pero siempre se trata de aprender y mejorar. Intentaré en los próximos partidos ser aún mejor, marcar más y participar más», añadió Ekitike, esbozando sus objetivos personales para lo que queda de temporada.