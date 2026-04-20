«No estoy seguro de que vaya a quedarse mucho tiempo en el Bayern de Múnich», declaró el exjugador francés, campeón del mundo en 1998, a Sport1 al margen de los Premios Laureus World Sports Awards celebrados el lunes en Madrid, refiriéndose a Olise.
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«No estoy seguro de que vaya a quedarse mucho tiempo en el Bayern de Múnich»: el FCB recibe un pronóstico poco alentador sobre la superestrella
«Es un jugador de otra categoría y el motor ofensivo del Bayern», afirmó Desailly, entusiasmado con su compatriota. «Es increíble cómo utiliza el balón y la disciplina que muestra en el sistema. Pertenece a la élite», añadió el exdefensa de talla mundial.
Olise, fichado en 2024 al Crystal Palace por 53 millones de euros, se ha erigido como uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que su posible salida afectaría gravemente al FCB.
En los últimos meses se le ha relacionado con Real Madrid, Barcelona y Liverpool. Según Sport Bild, a finales de marzo el Liverpool estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por él.
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¿Se despide Michael Olise? El FC Bayern se muestra muy tranquilo
Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029, así que el club está tranquilo sobre su futuro. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», subrayó el presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, a Sport Bild. El director deportivo Max Eberl añadió, sobre una posible salida en verano: «No le damos ninguna importancia».
Por su parte, Desailly no tiene en mente ningún club concreto como próximo destino de Olise, pero señaló: «Es joven, dejemos que pase primero el Mundial. No conozco las condiciones del contrato. Tiene tanto talento que quizá vaya a la Premier League. Allí quieren a los mejores. Y él es uno de los mejores».
Antes de fichar por el Bayern, Olise jugó 82 partidos con el Crystal Palace en la Premier. Esta temporada, con 24 años, ha participado en 47 goles (18 tantos y 29 asistencias) en 44 encuentros con el FCB y fue clave en los vibrantes duelos de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid.
FC Bayern de Múnich: Michael Olise y compañía aspiran al triplete
El domingo, el Bayern se aseguró el título de la Bundesliga al vencer 4-2 al VfB Stuttgart en la 30.ª jornada. En las celebraciones, Olise sorprendió al no llevar la camiseta de campeón ni aparecer en la foto del equipo.
La celebración fue breve, pues aún pueden llegar otros dos títulos a Múnich. Este miércoles afrontan la semifinal de la Copa DFB ante el Bayer Leverkusen, y en la final, a finales de mayo, se medirían al VfB Stuttgart o al SC Friburgo.
Tras eliminar al Real Madrid, el equipo de Vincent Kompany sigue soñando con la Liga de Campeones: en semifinales se medirá al París Saint-Germain, con ida en Francia el 28 de abril y vuelta en Múnich ocho días después.
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Michael Olise: sus estadísticas en el FC Bayern
Juegos
99
Goles
38
Asistencias
52
Títulos
2 veces campeón de Alemania (2025, 2026) y 1 vez ganador de la Supercopa de Alemania (2025).