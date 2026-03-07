Getty Images Sport
«No estoy seguro de las reglas»: Phil Parkinson lamenta la tarjeta roja del Wrexham, ya que el entrenador estaba «seguro» de que los Red Dragons vencerían al Chelsea en un emocionante encuentro de la FA Cup
Parkinson cuestiona el despido «claro y evidente»
El Chelsea sobrevivió a un gran susto y derrotó al Wrexham en un dramático encuentro que requirió tiempo extra tras terminar 2-2 después de 90 minutos. El Wrexham parecía estar a punto de dar la sorpresa cuando Callum Doyle les adelantó en el minuto 78. Sin embargo, los Blues encontraron un salvavidas en el último momento gracias al defensa Josh Acheampong, que empató el marcador en el minuto 82.
En el minuto 93, el VAR intervino para expulsar a Dobson tras una dura entrada para detener un rápido contraataque, lo que dio a los visitantes una ventaja numérica justo antes de que el partido entrara en la prórroga.
El impulso cambió después, cuando Garnacho marcó en el minuto 96 para dar la ventaja al Chelsea. El delantero brasileño Joao Pedro selló la victoria con el cuarto gol en el minuto 120+5. El Chelsea sigue adelante en su intento de desbancar al actual campeón, el Crystal Palace, que derrotó al Manchester City en la final de la temporada pasada.
Parkinson expresó su frustración tras el pitido final, ya que creía que su equipo estaba a punto de lograr una histórica sorpresa antes de la expulsión. En declaraciones a BBC Sport, dijo: «En la segunda parte creo que fuimos el mejor equipo y estaba seguro de que íbamos a ganar. El árbitro sacó una tarjeta amarilla. No estoy seguro de las reglas, es la primera vez que tenemos VAR y tiene que ser claro y obvio para anularla. Creo que el árbitro podría haberlo dejado en tarjeta amarilla».
Los Dragones Rojos demuestran su calidad
A pesar de la derrota final por 4-2, el Wrexham demostró que puede competir con la élite. Los goles de Doyle y un temprano tanto de Sam Smith mantuvieron al equipo galés en la lucha durante 120 frenéticos minutos de fútbol. Parkinson elogió efusivamente el esfuerzo realizado por sus jugadores contra el equipo de Liam Rosenior.
«Estoy muy satisfecho con la forma en que nos hemos comportado esta noche», añadió Parkinson. «Hemos mostrado muchos aspectos positivos en nuestro juego y hemos jugado un gran fútbol. No solo hemos venido aquí para frenar al Chelsea, creemos que podemos jugar. Nos ha frustrado no llegar al descanso con ventaja. Los chicos lo han dado todo esta noche y jugar la prórroga con 10 hombres es realmente difícil».
Oportunidades perdidas en el caos
El partido fue un espectáculo emocionante en el que el Wrexham se adelantó y luego remontó para empatar gracias a Doyle, después de que el Chelsea tomara momentáneamente el control. A pesar de la desventaja numérica, los locales se negaron a rendirse y crearon varias ocasiones que podrían haber forzado una tanda de penaltis o incluso una sorprendente victoria en el Racecourse Ground.
Reflexionando sobre las oportunidades perdidas en los últimos compases, Parkinson señaló: «Queríamos darlo todo en la segunda parte y tuvimos algunas ocasiones muy buenas. Tuvimos momentos incluso con 10 hombres y los chicos se merecen mucho crédito esta noche. En el descanso de la prórroga les dije que aún tendríamos oportunidades. Por desgracia, no aprovechamos ninguna, pero tenemos que sacar mucho ánimo de esa actuación».
Con la mirada puesta en el premio definitivo
Aunque la derrota marca el final de su andadura en la FA Cup, el rendimiento ha reforzado la convicción del equipo de que está destinado a alcanzar niveles más altos. El defensa Doyle admitió que la tarjeta roja fue el punto de inflexión, pero insistió en que ahora la atención se centra de nuevo en su objetivo principal: ascender en la pirámide futbolística.
Al referirse a las ambiciones a largo plazo del equipo, Doyle declaró a BBC Sport: «Es difícil de aceptar contra un equipo de primera categoría. Creo que lo hicimos muy bien hasta la última parte del partido. La expulsión no nos ayudó. Es una gran prueba, y ellos son un gran equipo de las grandes ligas, y es una buena prueba para nosotros contra los mejores jugadores. Tenemos otro partido el martes, así que tenemos que seguir adelante. Esperemos que ese sea el objetivo [el ascenso], pero tenemos que seguir esforzándonos».
