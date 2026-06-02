«¡No estoy aquí para hacer trampas!» - Sergio Ramos responde al fracaso de la compra del Sevilla tras la intervención de La Liga

Ramos rechazó enérgicamente ante la prensa cualquier acusación de irregularidad sobre la propuesta modificada. Declaró: «Quiero dejar claro que estoy aquí para hablar solo del Sevilla y responderé lo que pueda, respetando la confidencialidad. A pesar de las advertencias, asumo las consecuencias y cuento de primera mano lo sucedido. Hemos presentado un proyecto sólido para que el Sevilla recupere su lugar.

«Todos saben que la situación del club es muy delicada. Nuestro grupo inversor quería ayudar a garantizar su viabilidad. Durante las negociaciones las posturas evolucionaron, no solo por nuestra parte. Empezamos ofreciendo 3,175 € por acción para adquirir el 85 % del club, pero se recomendó ampliar el capital a 120 millones de euros, no a 80. Con la propuesta final buscamos asegurar la viabilidad financiera del club, por lo que aumentamos la ampliación de capital. La única diferencia es que el pago de las acciones se realizará en dos plazos. Desde el miércoles no hemos recibido respuesta.

Sigo en Sevilla y estoy dispuesto a escucharles. Es la primera vez que me siento aquí como empresario y no como futbolista. Respeto a todo el mundo, aunque considero que esas palabras están fuera de lugar. Presentamos la oferta siguiendo las directrices de LaLiga. El Sevilla necesita una ampliación de 120 millones, no de 80. No pido que las acciones valgan menos, sino que los accionistas también apuesten por la viabilidad del club.

«Si el Sevilla es lo más importante, deberían ayudarnos. No robamos ni engañamos a nadie. DMI ha estado conmigo desde el principio y se está distorsionando la realidad. El dinero proviene íntegramente del Banco Santander y de otro banco internacional, sin límites. Si esto no se concreta, será porque se apruebe una ampliación de capital de 120 millones y aparezca una oferta superior a la nuestra».