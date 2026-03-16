¿No estará en condiciones para el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo? El portero del FC Bayern de Múnich parece estar a punto de regresar a los terrenos de juego

Además de Urbig, Neuer también pudo volver a completar gran parte de los ejercicios el lunes, aunque es muy improbable que juegue contra el Bérgamo. El exguardameta internacional sufrió a principios de febrero, en la victoria por 4-1 contra el Gladbach, una nueva rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda, justo cuando regresaba tres semanas después de haber sufrido la misma lesión en el mismo lugar. Por ello, el equipo de Múnich no quiere correr ningún riesgo y seguirá dando descanso al jugador de 39 años.

De todos modos, el Bayern parte de una posición de partida muy cómoda para el partido de la Liga de Campeones del miércoles por la noche. Tras el 6-1 de la ida, ya tiene prácticamente asegurada su plaza en los cuartos de final. Allí le esperaría o bien el Real Madrid, que ganó hace una semana, o bien el Manchester City.