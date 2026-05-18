«No estamos a salvo»: Roberto De Zerbi advierte al Tottenham de que aún «tienen que luchar» por mantenerse en la Premier League antes del partido contra el Chelsea

El Tottenham visita el martes al Chelsea y, en teoría, solo necesita un punto para asegurar la permanencia. Tras la derrota del West Ham ante el Newcastle, los Spurs están dos puntos por encima de los Hammers con mejor diferencia de goles y un partido menos, pero De Zerbi rechaza la complacencia en su vestuario. Desestimando cualquier comentario sobre que el Tottenham esté relajado y ya esté planeando el verano, el entrenador de los Spurs se mostró firme en que la atención debe centrarse por completo en el terreno de juego

De Zerbi subrayó la urgencia y afirmó: «Hace un mes la situación era otra y aún no estamos a salvo. Antes de responder a tu pregunta debemos asegurar un punto en la Premier League. Tenemos que luchar, jugar bien y concentrarnos en el partido; luego podremos celebrar una gran rueda de prensa».