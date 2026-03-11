«No estábamos preparados»: Mikel Arteta critica a los jugadores del Arsenal por su «falta de urgencia», mientras el Bayer Leverkusen les devuelve la pelota con un gol a balón parado

En la rueda de prensa posterior al partido, Arteta expresó su frustración tras elempate 1-1 del Arsenal contra el Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los visitantes vieron cómo Robert Andrich marcaba de córner poco después del descanso, lo que llevó al entrenador a destacar la costosa falta de atención de su equipo, precisamente la debilidad que su equipo suele aprovechar en las jugadas a balón parado.

Centrándose en el fallo defensivo, no se anduvo con rodeos en cuanto a la preparación. «Siempre hay dos caras de la moneda. Una es el elemento del rival que aprovechó esa debilidad y esa falta de atención o urgencia en ambas situaciones, y la otra somos nosotros, porque lo sabíamos, les mostramos tres vídeos del fin de semana pasado de tres maneras diferentes, y no estábamos preparados para ello, y nos pillaron».