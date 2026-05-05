«No está en nuestras manos», declaró el catalán a Sky Sports. «Antes era así, ahora ya no. Aún tenemos partidos por delante. Ya veremos qué pasa».
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«No está en nuestras manos»: gran decepción del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, tras el revés sufrido en la lucha por el título
El City empató 3-3 (1-0) con el Everton el lunes; remontó un 1-3 y sumó un punto. La distancia con el líder, el Arsenal, se ha ampliado a cinco puntos a falta de tres jornadas. El City tiene un partido menos, pero ya no puede alcanzar a los londinenses, equipo de Kai Havertz.
«Seguiremos adelante hasta el final», afirmó Guardiola. «Ahora duele», reconoció Jeremy Doku, autor del empate en el 90’+7 con su segundo gol. «Quedan muchos partidos. Hemos perdido dos puntos, pero seguiremos luchando por nosotros y por nuestra afición».