Al parecer, ojeadores del Liverpool vieron a Touré en marzo, cuando Costa de Marfil venció 1-0 a Escocia en el estadio del Everton. El jugador de 20 años impresionó por su capacidad de imponerse y su resistencia.

Su mayor virtud, la velocidad, ya la habrán comprobado en directo en varias ocasiones. Según Sport Bild, los ojeadores de los Reds acuden casi cada semana a sus partidos.

Toure, fichado en febrero de 2025 del Hammarby sueco, es una de las estrellas emergentes de la Bundesliga con el TSG. En 26 partidos ha sumado 11 asistencias y 2 goles. Su contrato con la TSG vence en 2029, y se estima que su traspaso rondaría los 40 millones de euros.