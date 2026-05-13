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«No es una decisión fácil», reconoce Carlo Ancelotti, que duda sobre Neymar para el Mundial pese a que el astro brasileño «ha mejorado mucho últimamente» en el Santos
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El peso de la historia frente a la realidad física
Ancelotti incluyó a Neymar en la lista provisional de 55 jugadores, pero la reducirá a 26 el 18 de mayo. A sus 34 años, el astro brasileño aún deslumbra, pero su lugar en el Mundial 2026 no está garantizado. Tras un paso desastroso por el Al Hilal y lesiones recurrentes, su regreso al Santos ha mostrado destellos de la antigua estrella, pero aún se duda de su intensidad competitiva.
«Al elegir hay que valorar muchas cosas», reconoció Ancelotti en una entrevista con Reuters. «Neymar es clave para Brasil por su talento. Ha tenido problemas, trabaja para recuperarse y últimamente juega con regularidad. Para mí no es una decisión fácil. Debemos sopesar pros y contras, aunque eso no me presiona. Llevamos un año evaluando no solo a Neymar, sino a todos los jugadores».
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El papel de Neymar en el vestuario
Para Ancelotti, la armonía del grupo es fundamental. El técnico italiano, experto en gestionar jugadores, sabe que la presencia o ausencia de Neymar afecta la dinámica colectiva. Destacó que sus compañeros quieren contar con el ‘10’, lo que influye en el ambiente de la selección brasileña.
«Sé que Neymar es muy querido, tanto por el público como por sus compañeros», afirmó. «Eso cuenta, porque debemos considerar el ambiente que generará su convocatoria. No sería como soltar una bomba en el vestuario. Es muy querido y apreciado. Es normal que los jugadores opinen, y agradezco los consejos, pero, al final, quien debe decidir soy yo».
Protección frente al entorno exterior
Para el entrenador, la presión de los medios y el ruido de la afición no deben influir en la convocatoria. Ancelotti reiteró que su prioridad es mantener la calma en el grupo, sea cual sea la decisión que tome a principios de la próxima semana. Considera que el plantel está preparado para asumir cualquier resultado relacionado con la estrella del Santos.
«No creo que el ambiente interno afecte al equipo», añadió. «El ambiente es muy positivo y tranquilo, y así seguirá, sea cual sea el jugador que esté en la plantilla. No puedo controlar el ambiente externo ni lo que dicen los medios, pero el interno está bajo control y así seguirá hasta el final, con o sin Neymar. Si lo incorporo, el grupo estará bien porque todos le quieren».
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Criterios técnicos y total autonomía
La última parte de la evaluación se centra en las exigencias tácticas de Ancelotti, que piden alta intensidad y buena recuperación defensiva. Aunque reconoce la mejora física de Neymar en los últimos partidos con el Santos, el entrenador insiste en que la decisión será estrictamente profesional, basada en lo que el jugador aporte en el campo bajo las condiciones actuales del fútbol internacional.
«Ha mejorado mucho su condición física en los últimos partidos. Ha jugado muy bien últimamente», dijo Ancelotti. «Su condición física ha mejorado. Es capaz de mantener una alta intensidad durante un partido. Pero hay partidos y partidos. Estoy tranquilo porque sé perfectamente que la decisión es mía. Nadie me ha presionado para convocarlo; tengo total autonomía. La decisión será 100 % profesional, basada solo en su rendimiento. ¿Puedo formar un equipo perfecto? ¡Imposible! Pero puedo armar uno con menos errores que otros. De eso estoy seguro».