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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«No es propio del espíritu deportivo»: Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, pide cambiar las reglas tras su espectacular partido récord ante el PSG

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
J. Kimmich

Joshua Kimmich ha propuesto modificar el reglamento tras la derrota 4-5 del Bayern ante el PSG en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

La polémica surgió de un penalti a favor del PSG justo antes del descanso, que Ousmane Dembélé transformó el martes por la noche para poner el 3-2 provisional. «Más bien desafortunado», calificó Kimmich la decisión del árbitro Sandro Schärer tras el partido en Prime, y subrayó: «Simplemente no es en el espíritu del deporte».

  • Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern, tocó con la mano un centro de Dembélé en el área muniquesa desde corta distancia. No hubo intención: el balón golpeó primero su cadera y de ahí rebotó a la mano. Tras la revisión del VAR, el árbitro Schärer pitó penalti.

    «El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie de defensa. Para mí es mano sancionable porque aumenta la superficie del cuerpo. Por estas imágenes, la decisión fue correcta», afirmó Lutz Wagner, experto arbitral dePrime. Kimmich, sin embargo, pensaba lo contrario: «Es molesto, porque detrás no había ningún rival que pudiera rematar. Creo que ahí se podría adaptar la regla», subrayó el centrocampista de 31 años. Le gustaría «que no todo toque de mano en el área fuera penalti, sino que encontráramos de alguna manera otra regla. El balón te da en la mano desde la rodilla y la sanción por ello es muy decisiva, sobre todo en una semifinal de la Liga de Campeones».

    El entrenador del FCB, Vincent Kompany, calificó la jugada de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió: «Se puede debatir mucho. El balón golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debió pitarse. Pero ya no tiene sentido enfadarse, lo ha pitado».

    Los expertos de Prime y exinternacionales Christoph Kramer y Mats Hummels también criticaron la decisión: «Es la supercámara lenta, lo peor del fútbol; así todo parece mucho peor», dijo Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve rápido, así que parece peor. El balón rebota en la cadera; siempre creí que ahí no debe haber penalti».

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Joshua Kimmich también se sorprende: el FC Bayern y el PSG hacen historia en la Liga de Campeones

    Tras el 3-2 al descanso, la semifinal más goleada de la historia de la Liga de Campeones entre PSG y Bayern siguió con la lluvia de goles. El PSG, muy eficaz, amplió la ventaja con un doblete de Khvicha Kvaratskhelia (minuto 56) y Dembélé (58), hasta el 5-2.

    «Todos habéis visto lo que pasó tras el 5-2. Estábamos en el campo y pensábamos: ¿qué está pasando? No éramos tres goles peores», comentó Kimmich sobre la complicada situación tras casi una hora de juego. «En ese momento era clave mantener la calma. ¿Arriesgas todo para volver al partido o intentas evitar lo peor?»

    Finalmente, Dayot Upamecano recortó distancias en el 65’ (3-5) y el octavo tanto batió el récord de goles en una semifinal de la Liga de Campeones. Poco después, Luis Díaz sentenció el 4-5 definitivo desde el punto de vista del equipo de Múnich.

    «Era de esperar que hubiera un intercambio de golpes. Pero no era de esperar que fuera tan abierto», comentó Kimmich tras el partido, sorprendido por el espectáculo histórico. «Se siente raro después del partido porque perdemos, pero solo por un gol. Estábamos con tres atrás, remontamos, en realidad aún tenemos que empatar. Justo al final, el París estaba cansado».

    El 6 de mayo, en el Allianz Arena, Kimmich y el Bayern buscarán la remontada. Si avanzan, en la final de finales de mayo en Budapest les aguardaría Arsenal o Atlético de Madrid. El duelo de ida entre españoles e ingleses se juega este miércoles.

  • Próximos partidos del FC Bayern Múnich

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern vs. París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Colonia

    Bundesliga

Bundesliga
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