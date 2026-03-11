El momento más polémico del partido llegó en el minuto 89, cuando Noni Madueke cayó al suelo tras un leve contacto con Malik Tillman. A pesar de las furiosas protestas y de la revisión del VAR, la decisión se mantuvo, lo que permitió a Kai Havertz convertirse en el protagonista de su emotivo regreso al BayArena al convertir el polémico penalti y rescatar un empate 1-1 para el Arsenal.

«Tengo sentimientos encontrados», explicó Hjulmand inmediatamente después del pitido final. «Ha sido una muy buena actuación contra un equipo de primera categoría, pero, por supuesto, estamos decepcionados con la última jugada. Un 1-0 habría sido obviamente mucho mejor que un 1-1. No veo que haya habido penalti, pero así son las cosas».