«¡No es ningún Zidane!» - A Rayan Cherki le dicen que no es mejor que Michael Olise ni Ousmane Dembélé, mientras una exestrella francesa cuestiona los elogios hacia la estrella del Manchester City, conocida por sus alardes

En declaraciones a RMC Sport, Dugarry expresó su profunda frustración por los constantes elogios dirigidos al centrocampista ofensivo. Cherki dejó el Lyon para fichar por el City este verano, y en esta temporada ya ha sumado nueve goles y diez asistencias en 41 partidos. Sin embargo, el comentarista considera que estos números no justifican las comparaciones con leyendas que se le atribuyen. El City cuenta con una plantilla muy completa, pero Dugarry se mostró especialmente crítico con el esfuerzo del joven en la selección nacional.

Se enfureció: «¿Qué tipo de jugador es este que se puede permitir parar cuando pierde el balón? ¿Qué tipo de jugador es este que, cada vez que toca el balón, está dando un espectáculo? Dejad de hablar así de Cherki».